Grecia | il governo Mitsotakis punta sulle rinnovabili ma continua a dare licenze per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il nuovogreco guidato dal liberal-conservatore Kyriakosmoltofonti di energia. Ma al tempo stesso, vista la concomitanza delledi trivellazione concesse da Cipro a Exxon, Eni e Total, flirta con il fossile con la sponda di Washington. Atene ha iniziato la settimana di incontri strategici all’Onu nella consapevolezza che il dossier energetico sarà decisivo anche per le sorti geopolitiche nel Mediterraneo orientale. E lo ha fatto con una mossa, quella del doppio forno appunto, che inquieta Ankara. Sarà di 700 milioni di dollari l’investimento complessivo messo sul piatto dalgreco e dalla Bei (Banca europea per gli investimenti) per realizzare in tutto il paese parchi eolici, impianti fotovoltaici, impianti a biomassa/biogas e centrali idroelettriche. Una strategia che comprende anche una riqualificazione su larga ...

