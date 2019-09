Grande Fratello | tra Daniele e Gaetano volano stracci | interviene Kikó | c’entra Martina

Grande Fratello - l'imprevedibile omaggio di Maurizio Costanzo : Mediaset - una serata senza precedenti : Maurizio Costanzo celebra i vent'anni del Grande Fratello. L'omaggio del giornalista alla trasmissione (quest'anno condotta dal diretto di Chi, Alfonso Signorini) avverrà con uno speciale del Maurizio Costanzo Show dedicato interamente al reality. Sembrano dunque lontani i giorni in cui il marito di

Grande Fratello - Ambra Lombardo : "Io e Kikò stiamo insieme e siamo felici. Discutiamo perché ci vediamo veramente poco..." : Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli, hair-stylist ed ex marito di Tina Cipollari conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello, è intervenuta oggi nella puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La modella e professoressa di origini catanesi ha confermato il contenuto dell'intervista concessa al settimanale Nuovo dalla quale erano partite, però, le voci riguardanti una presunta rottura con ...

“Sto male - aiutatemi”. Dal Grande Fratello al ricovero in psichiatria : Brutta storia per un ex concorrente del Grande Fratello. Non solo concorrente, ma anche vincitore dell’edizione 2010. Stiamo parlando di Mauro Marin che, come riporta “La tribuna di Treviso”, è ricoverato al reparto di psichiatria dell’ospedale di Montebelluna dallo scorso venerdì. Non si sa esattamente cosa abbia sia accaduto di grave, ma si sa per certo che l’ex gieffino è lì. È stato proprio Mauro Marin a confessare al quotidiano di star ...

Mauro Marin - l’ex vincitore del Grande Fratello ricoverato in psichiatria : “Sto male e ho bisogno d’aiuto” : L’ex vincitore del Grande Fratello 2010 Mauro Marin è stato ricoverato in psichiatria. A dare la notizia è La Tribuna di Treviso che spiega come Marin sia in cura da venerdì scorso nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Montebelluna, nel trevigiano: i motivi del suo ricovero non sono noti ma è lui stesso a confessare al quotidiano di star attraversando un momento difficile: “Sto male e ho bisogno d’aiuto“. Già ...

Lutto per Alberto Mezzetti : il dolore del vincitore del Grande Fratello : Lutto per Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 2018 targato Barbara D’Urso. Soprannominato il “Tarzan di Viterbo”, nelle ultime ore Alberto ha subito una grave perdita: è morta nonna Pasqualina, la donna che l’aveva raggiunto nella Casa più spiata d’Italia e con cui per qualche mese aveva curato una rubrica di cucina all’interno di Pomeriggio 5. La nonna di Mezzetti, all’anagrafe Pasqualina Cianchella, aveva 92 anni.\\Si è spenta ...

Grande Fratello : grave lutto per l’ex vincitore Alberto Mezzetti : Grande Fratello, Alberto Mezzetti: è morta nonna Pasqualina grave lutto per Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018. Il Tarzan di Viterbo ha perso l’adorata nonna Pasqualina, con la quale ha fatto diverse comparsate in tv. Nonostante l’età avanzata, infatti, la signora non si è risparmiata una sorpresa nella Casa più spiata d’Italia e per […] L'articolo Grande Fratello: grave lutto per l’ex vincitore ...

Due Miss Italia per il prossimo Grande Fratello Vip. Signorini fa le cose in grande : L’inizio del ‘grande Fratello Vip’ è ormai imminente e c’è davvero un’attesa spasmodica per conoscere i nomi ed i volti dei concorrenti. Il richiamo del programma che sarà condotto da Alfonso Signorini è enorme e c’è addirittura chi si propone autonomamente per entrare nella casa. Ma chi sono le ultime due donne che sperano di convincere Signorini? La prima è Arianna David, vincitrice di Miss Italia nel 1993. Al settimanale Spy la bellissima ...

Grande Fratello Vip - il rammarico di Serena Grandi : “Avevo pensieri” : GF Vip, Serena Grandi ammette: “Mi dovevo comportare diversamente” Serena Grandi ha partecipato alla seconda storica edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza quella che è durata poche settimane per l’attrice premio Oscar, venendo eliminata quasi subito. E a tal proposito Serena Grandi, nell’intervista rilasciata al settimanale Lei, non ha nascosto di essersi pentita per il modo in cui ha affrontato questa ...

LOREDANA LECCISO/ Al Bano? Meglio il Grande Fratello Vip... - Domenica Live - : LOREDANA LECCISO sarà ospite di Domenica Live in occasione della puntata di debutto di oggi, 22 settembre 2019, in onda su Canale 5

Grande Fratello - Francesca De Andrè e il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini : come li hanno beccati : Dopo la sua partecipazione come concorrente nella casa del Grande Fratello, la vita privata di Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De Andrè, è finita sotto i riflettori. Durante il reality la bella Francesca aveva troncato la relazione con Giorgio Tambellini iniziando una nu

Grande Fratello Vip - gira una voce a Mediaset : nel cast anche l'ex naufraga Paola Di Benedetto : A Mediaset gira una voce: nel cast della prossima edizione del Grande Fratello vip ci sarà anche Paola Di Benedetto. Rivela Alberto Dandolo a Oggi che nella Casa non ci sarà soltanto l'ex naufraga dell'Isola dei famosi ma potrebbe esserci anche una "incursione" del suo fidanzato Federico Rossi del f

Grande Fratello - Enrico Contarin : “Audrey mi ha sedotto e abbandonato” : Grande Fratello, Enrico Contarin scrive una lettera a Audrey su Di Più Enrico Contarin è ancora cotto di Audrey Chabloz. L’estate appena trascorsa non ha cancellato certi sentimenti dal cuore del secondo classificato del Grande Fratello 2019. E per questo l’ex gieffino di Bessica ha scritto una lettera pubblicata su Di Più. Il 27enne ha […] L'articolo Grande Fratello, Enrico Contarin: “Audrey mi ha sedotto e ...

Grande Fratello Vip - spoiler : Antonella Elia e Di Benedetto probabili concorrenti : Ormai mancano quasi due mesi per poter rivedere sulla rete ammiraglia Mediaset il celebre reality show Grande Fratello Vip 2019. Già c’è molta curiosità da parte dei fan del programma per scoprire quali saranno le novità. Nonostante non sia ancora stata rivelata la data precisa di messa in onda del primo appuntamento, sul web iniziano a trapelare i nomi dei probabili partecipanti di questa edizione. Si tratterebbe di due volti femminili. Secondo ...

Valentina Vignali - l'ex Grande Fratello parla del tumore : "Come cerco di dare coraggio ai malati" : Il prossimo 24 settembre uscirà il libro autobiografico di Valentina Vignali, Forte come noi. Per l'occasione la sportiva, ed ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D'Urso, ha rilasciato un'intervista a Giulio Pasqui per Spy. "Non mi sono mai abbattuta", ha dichiarato la Vignali parlando del