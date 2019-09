Golf – Tutto pronto per il 76° Open d’Italia | Poulter | Hatton e Noren le star della Ryder

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Altri tre campioni nel field del torneo delle Rolex Series European Tour in programma a Roma dal 10 al 13 ottobre. I due britannici già vittoriosi in passato. Biglietti e abbonamenti in vendita sul circuito TicketOne Ian, Tyrrelle Alex, tra i protagonisti dell’euro-trionfo allaCup di Parigi 2018, arricchiscono il field delle grandi occasioni che caratterizza la 76ª edizione dell’. Parata di stelle all’OlgiataClub di Roma, con il quinto evento 2019 delle Rolex Series European Tour che vedrà sfidarsi molti fuoriclasse del panorama internazionale. Oltre ai tre campioni Major – Francesco Molinari, Shane Lowry e Justin Rose – e a Paul Casey (quattordici successi in carriera sul massimo circuito continentale), a contendersi il titolo e un montepremi complessivo da 7 milioni di dollari (che il torneo vanterà fino al 2027), ci saranno altre ...

