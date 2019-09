Gli italiani da tenere d’occhio ai Mondiali di atletica

DiMartedì - sondaggio Pagnoncelli : Gli italiani vogliono gli evasori in carcere - le cifre : Un ritorno al passato. Un'Italia travolta da una voglia matta di manette. Sarà che al governo ci sono i forcaioli del M5s e il Pd "amico" della magistratura. Fatto sta che la fotografia scattata da un sondaggio di Nando Pagnoncelli proposto alla prima puntata della stagione di DiMartedì, il talk-sho

Conte : "Chiedo patto aGli italiani contro l'evasione" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva per quanto riguarda sopratutto la gestione dei rimpatri e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura per Malta". Di Maio per il nostro commercio punta su India e Cina

Bollette - in aumento quelle di luce e gas. Ancora rincari per Gli italiani : Bruttissime notizie per le famiglie italiane. A partire dal primo ottobre infatti aumenteranno le Bollette di luce e gas, rispettivamente del 2,6 e 3,9 per cento. A renderlo noto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che ha spiegato che i rincari sono dovuti al normale andamento stagionale dei prezzi, alla riduzione della produzione di gas olandese, e ad alcune restrizioni all’accesso ai gasdotti di ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi. Ganna e Affini per stupire : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO ELITE MASCHILE DEI Mondiali 2019 DI Ciclismo (INIZIO ORE 14.00) Siamo arrivati alla giornata clou delle prove iridate a cronometro del Campionato del Mondo 2019 dello Yorkshire. Quest’oggi, mercoledì 25 settembre, andranno in scena gli uomini Élite. L’Italia del CT Davide Cassani schiererà al via il campione italiano di questa specialità Filippo Ganna e il bronzo europeo contro ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 25 settembre. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (mercoledì 25 settembre) si svolgerà la prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Questa rassegna iridata si aprirà con le gare a squadre delle quattro categorie previste, quindi kayak e canadese maschile e femminile. Gli azzurri partiranno tra gli outsider e proveranno a trovare il grande acuto per conquistare subito la medaglia che non è arrivata nella scorsa edizione. Le gare odierne saranno ...

Conte vuole stringere un patto con Gli italiani per combattere l'evasione fiscale : "Mi rivolgo direttamente agli italiani. Agli italiani onesti". È da New York, dove è presente per partecipare ai lavori dell'Assemblea dell'Onu, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia "una svolta radicale". Chiede ai cittadini "un patto", ovvero quello di accettare un provvedimento complessivo, non una singola misura che "non è mai stato realizzato prima" per risolvere il problema "endemico" dell'evasione. Il premier ...

Conte : «Patto con Gli italiani onesti contro l'evasione fiscale - serve svolta radicale» : «Un patto con tutti gli italiani onesti» per affondare, stavolta davvero, la lama nel ventre dell'evasione fiscale. Una piaga «endemica» del nostro Paese e di dimensioni...

Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da Hong Kong sulle tracce deGli italiani d’esportazione : Alessandro Borghese riparte su Sky Uno martedì 24 settembre Per riempire le repliche costanti di Sky Uno e Tv8 servono anche nuove puntate. Ecco così che Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da questa sera martedì 24 settembre con un nuovo ciclo di 7 puntate in onda in prima tv assoluta su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Addirittura questo nuovo ciclo parte da Hong Kong dove si ...

Conte : “Contro l’evasione chiedo un patto con tutti Gli italiani onesti - poi pagheremo tutti meno” : Il premier Conte anticipa da New York un provvedimento nuovo contro l'evasione fiscale: "Il vero problema, endemico, del nostro Paese, è la maggiore iniquità, bisogna pagare tutti per pagare meno tasse. Mi sto convincendo che bisogna intervenire radicalmente", ha detto a margine all'Assemblea Generale dell'Onu.Continua a leggere

Fisco - Conte : "Chiedo un patto aGli italiani contro l'evasione - alla fine pagheremo tutti di meno" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura"

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : cinque Gli italiani in gara - Paratore guida il gruppo azzurro : Al famoso torneo scozzese parteciperanno anche personaggi famosi dello sport e della musica, come Ruud Gullit e Justin Timberlake Torneo-show in Scozia dove. come ogni anno, grandi campioni del Golf e personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo giocano insieme nell’Alfred Dunhill Links Championship (26-29 settembre), in programma sui tre percorsi dell’Old Course St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns. Formula pro-am (un ...

Roma - Fonseca alla vigilia : “Mi sono italianizzato - qui bisogna pensare ad ogni dettaGlio ed essere elastici” : “Ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario forte fisicamente, che lotta, che è aggressivo in fase difensiva e che in attacco ha giocatori di grande qualità individuale. Ci aspetta una partita combattuta con molti duelli fisici”. sono le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia del match casalingo contro l’Atalanta. “Come ho sempre detto ai miei calciatori ...

Brexit è stato un errore - ma non fermerà Gli italiani. : Sondaggio Swg sulla percezione dei nostri connazionali sul Regno Unito conferma le preoccupazioni. Intanto la Corte Suprema: «Illegale la sospensione del Parlamento voluta dal premier»

90 minuti al giorno con Gli occhi sul display dello smartphone per Gli italiani : Sono 90 i minuti quotidiani che un italiano spende con lo sguardo sul display del proprio smartphone, scorrendo sul touchscreen per leggere news, navigare su Internet o sui social network, giocare, comunicare e quant’altro. Insomma, ogni giorno si trascorre il medesimo tempo di una partita di calcio occhi allo schermo. È il risultato di una […] L'articolo 90 minuti al giorno con gli occhi sul display dello smartphone per gli ...