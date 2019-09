Giuseppe Conte mangia un hamburger super-inquinante dopo il vertice per il clima all' Onu

Matteo Salvini assume poliziotti - Giuseppe Conte e il Pd si intestano il merito : l'ultimo fronte : Dodicimila nuove assunzioni tra le Forza dell'Ordine. Frutto dell'impegno dell'ex ministro degli Interni Matteo Salvini, ma il merito se lo prende il premier Giuseppe Conte. Lo "scippo" a Palazzo Chigi avrà effetto immediato, perché come ricorda il Tempo, la Corte dei conti ha registrato il Dpcm del

Giuseppe Conte non va all'inaugurazione della Tav? +Europa si indigna : "Imbarazzante e ingiustificato" : "L'assenza del governo italiano dall'inaugurazione dei primi 9 chilometri della Tav è ingiustificata dal punto di vista istituzionale e imbarazzante da quello politico". A manifestare tutta la propria indignazione è Vincenzo Giannico della Direzione di Più Europa, il partito di Emma Bonino. "Per for

Giuseppe Conte sui rapporti tra Lega e Russia : "Urgente un nuovo passaggio parlamentare" : Un nuovo passaggio parlamentare sarebbe “urgente e necessario”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo, a Skytg24, a una domanda sui rapporti tra Russia e Lega, precisando di non avere comunque “elementi”. Il premier si riferisce al caso con al centro gli incontri all’hotel Metropol di Mosca su cui la procura di Milano ha aperto un’inchiesta.Se si ha “un ruolo - ha aggiunto Conte - ...

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro sui migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist

Giuseppe Conte stoppa la Pd Paola De Micheli : "Non andarci". Retroscena sulla Tav : "Per non irritare il M5s" : Formalmente la Tav ha fatto cadere il governo di Lega (favorevole) e M5s (contrario). E sull'alta velocità in Valsusa rischia grosso anche il nuovo governo di Giuseppe Conte, visto che i 5 Stelle non hanno cambiato idea mentre il Pd è, come la Lega, a sostegno del progetto. Forse per questo alla cer

Giuseppe Conte - il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 : il 60% degli italiani non vuole il suo governo : Il 60% degli elettori italiani ha un'opinione negativa del governo Conte-bis. È il risultato di un sondaggio Quorum/Youtrend per Start, il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24. Nel dettaglio, l'esecutivo giallorosso gode dell'approvazione dell'83% degli elettori M5s e dall'84% degli elettori P

Omnibus - Ernesto Galli Della Loggia : "Da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio - un'orgia di trasformismo" : "un'orgia di trasformismo da tutte le parti a cominciare da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio". Ernesto Galli Della Loggia, ospite a Omnibus su La7 commenta così gli ultimi tre mesi Della politica italiana: "Il punto è come si cambia idea, quando si cambia. Tempi e modi. E' bizzarro un mondo in cui ogn

Luigi Di Maio - il retroscena : irritato con Giuseppe Conte : "Non saremo il partito delle tasse" : "Nessuno si muova". Un altolà, quello che si legge nel post di Luigi Di Maio, che è un ordine: un ordine rivolto non soltanto ai ministri Lorenzo Fioramonti, per le "tasse sulle merendine e sui voli", e Sergio Costa per il decreto ambiente, ma anche e soprattutto al premier Giuseppe Conte, che ha be

Silvio Berlusconi - il filo segreto che lo lega a Giuseppe Conte : cosa sa Luigi Bisignani sulle loro manovre : "Caro direttore, Conte ha bisogno di Berlusconi come Berlusconi ha bisogno di Conte: entrambi non vogliono finire dilaniati dagli sciacalli che si aggirano sempre più numerosi non solo nel Governo, ma anche nel Movimento 5 Stelle e soprattutto in Forza Italia". Inizia così il retroscena di Luigi Bis

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - è già resa dei conti sulle tasse : il grillino svela il bluff del premier : È già resa dei conti nel governo sulle tasse, con Luigi Di Maio che frena gli entusiasmo del premier Giuseppe Conte. Ospite a Lecce di Maurizio Landini nella festa della Cgil, Conte tira dritto sul Green New Deal, il piano per riconvertire l'industria in chiave sostenibile che si traduce in nuove ta

Immigrati - Giuseppe Brescia lancia lo Ius Culturae : "Conte è d'accordo". Il M5s va a schiantarsi come il Pd : Lo Ius soli ha contribuito ad affondare il Pd nel 2018, lo Ius Culturae potrebbe fare altrettanto con il Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi. Il tema immigrazione sarà ancora decisivo, ma qualcuno tra i grillini sembra sottovalutare la questione. Ad esempio, Giuseppe Brescia, presidente di 5 Stelle

Giuseppe Conte - lo sfogo con i ministri Pd : "Possiamo fidarci di Matteo Renzi? Quanto durerà il governo?" : Dopo il consiglio dei ministri di giovedì 19 settembre si è tenuta una sorta di seduta psicoanalitica di gruppo sul futuro del governo dopo la scissione di Matteo Renzi. "Ma voi siete tranquilli? Vi fidate? Io del Pd mi fido, ma di lui ci possiamo fidare? Se fa su ogni cosa come ha fatto sulla giust

Giuseppe Conte "scippa" la polizia a Matteo Salvini : il governo ricicla le promesse del leghista : Il governo giallo-rosso deve fare i conti con i consensi e così utilizza un'arma di Matteo Salvini: il riordino delle carriere per forze di polizia e forze armate. Giuseppe Conte ha convocato un tavolo, intorno al quale ha messo i ministri dell'Interno Lamorgese, della Difesa Guerini, della Giustizi

Vaticano - da Papa Francesco in giù tutti per Giuseppe Conte : "La linea del Piave" : Chi c'è alle spalle di Giuseppe Conte? Chi spinge il premier? A spiegare la rete di relazioni del presidente del Consiglio ci prova sul Corriere della Sera Francesco Verderami, che dà conto di come anche Silvio Berlusconi sia stato in parte conquistato dal presunto avvocato del popolo. Questo perché