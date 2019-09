Giorgia Caldarulo ad Erica Piamonte | Taylor Mega ha scelto la moscia video

Giorgia Caldarulo : "Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi - è superficiale" : Giorgia Caldarulo, la social influencer che è stata paparazzata durante un bacio appassionato con Taylor Mega, scatenando la gelosia e la rabbia di Erica Piamonte, l'ex concorrente del Grande Fratello 16 con cui la Mega si stava frequentando fino a poco tempo prima, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.Giorgia Caldarulo ha esordito, replicando alle parole poco carine di Erica Piamonte che il ...

La verità di Giorgia Caldarulo su Taylor Mega : Mi insultano - ma quando l'ho conosciuta... : Le immagini che ritraggono Taylor Mega che bacia la nuova fidanzata, Giorgia Caldarulo, hanno scatenato la reazione furibonda di Erica Piamonte, che ha accusato la influencer di averla ingannata dichiarandole amore ma, in realtà, aveva già un’altra compagna.In seguito alla paparazzata del settimanale Nuovo, dunque, molti sostenitori della ex concorrente del Grande Fratello sono insorti contro la Caldarulo, accusandola di essersi messa in mezzo ...

Giorgia Caldarulo - la nuova fiamma di Taylor Mega : "Sto ricevendo insulti omofobi - portatemi rispetto" : La nuova fiamma di Taylor Mega? Si chiama Giorgia Caldarulo e l'abbiamo già conosciuta come corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza è stata "beccata" dal settimanale Nuovo proprio mentre si scambiava delle effusioni con l'influencer da un milione e passa di followers. Le reazioni? Tremende.Alla Caldarulo, su Instagram, hanno scritto: "Lesbica di merda, fai schifo, se ti incontro in giro ti butto l'acido in faccia". Lei ha commentato: ...

