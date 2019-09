Giancarlo Magalli nella lista dei vip “superdotati” di Novella 2000 | “Bassino ma

Giancarlo Magalli replica a Adriana Volpe : “Solo con lei non sono andato d’accordo. Qual è la persona difficile? Io o lei?” : Ospite di Verissimo, Adriana Volpe non aveva risparmiato stoccate all’ex collega Giancarlo Magalli e, all’indomani, non si è fatta attendere la replica del conduttore che ha voluto ribattere via social. “Non mi sopportava, ogni anno era sempre peggio. Ha sempre cambiato le proprie colleghe, forse ama che il programma si identifichi con lui”, aveva detto la Volpe e ora Magalli ribatte: “Facciamo serenamente un po’ di ripasso – ...

Giancarlo Magalli replica ad Adriana Volpe e volano ancora stracci : Il conduttore replica sui social alla showgirl: "Io sono sempre andato d’amore d’accordo con tutte, tranne una"

Giancarlo Magalli - la risposta a Adriana Volpe : «Ho avuto problemi solo con lei - chi è la persona difficile?» : Quella tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembra essere una querelle infinita. La conduttrice televisiva, infatti, ieri è stata ospite di Verissimo e non le ha mandate a dire, criticando il collega con cui aveva lavorato a I fatti vostri. Oggi, però, è giunta la replica piccata di Magalli. I fatti sono stranoti: tutto era cominciato oltre due anni fa, con piccole schermaglie tra i due conduttori de I fatti vostri. Adriana Volpe, però, a ...

Giancarlo Magalli al veleno contro Adriana Volpe : “Facciamo un po’ di ripasso” : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, lo scontro continua dopo le accuse a Verissimo Alzi la mano chi non sospettava che Giancarlo Magalli avrebbe risposto alle dure accuse di Adriana Volpe nel salotto di Verissimo! Era da mettere in conto una replica da parte del conduttore perché a prescindere dalla sua personalità la Volpe ha usato […] L'articolo Giancarlo Magalli al veleno contro Adriana Volpe: “Facciamo un po’ di ...

Adriana Volpe : "Giancarlo Magalli? Non gli sono mai stata simpatica - ma il rispetto credo sia dovuto a tutti" : Un altro volto Rai (dopo Antonella Clerici), Adriana Volpe, parla, in esclusiva, a Verissimo, in onda domani, sabato 21 settembre 2019, del suo delicato periodo professionale, scaturito dalla rottura dei rapporti con Giancarlo Magalli: In questi vent’anni ho avuto l’opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena: mi hanno ...

Adriana Volpe a Verissimo si sfoga : “Giancarlo Magalli mi ha ferito” : Verissimo anticipazioni: Adriana Volpe delusa da Giancarlo Magalli Da poco sono circolate le anticipazioni di Verissimo inerenti alla puntata di domani pomeriggio in cui è ospite Adriana Volpe. Poprio quest’ultima, in tale circostanza, non ha negato a Silvia Toffanin di star vivendo un periodo particolarmente complicato dopo la chiusura del suo Mezzogiorno in famiglia. Ma non è finita qua perchè la showgirl ha anche attaccato Giancarlo ...

Verissimo - Adriana Volpe picchia durissimo su Giancarlo Magalli : "Ecco cosa soffre" - l'ultima accusa : Nello studi di Verissimo, in onda su Canale 5, Silvia Toffanin inizia la nuova stagione ospitando la presentatrice Adriana Volpe, la quale non sta vivendo un momento aureo in Viale Mazzini. La Volpe è stata infatti esclusa da I Fatti Vostri, causa alcune "divergenze" con il conduttore Giancarlo Maga

I Fatti Vostri - Giancarlo Magalli : la decisione improvvisa della Rai : Magalli e Roberta Morise cambiano orario: I Fatti Vostri parte in anticipo Cambia radicalmente il palinsesto di Rai2 per gli ascolti troppo bassi di tutti i progetti. Modifiche che, in un primo momento, hanno riguardato già da oggi l’anticipo de Nella mia Cucina di Carlo Cracco alle 14, Detto Fatto di Bianca Guaccero dalle 14.30 e Apri e Vinci di Costantino della Gherdesca alle 16.50. I cambiamenti non accennano a fermarsi per volere di ...

I Fatti Vostri : nuova stagione per il programma di Giancarlo Magalli. New entry Graziano Galatone : Giancarlo Magalli e Paolo Fox A distanza di quasi trent’anni dalla prima volta (l’esordio il 3 dicembre 1990), riapre la piazza più famosa d’Italia. Da questa mattina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Giancarlo Magalli conduce I Fatti Vostri, su Rai 2 a partire dalle 11.15 fino a trainare l’appuntamento con il Tg2 delle 13.00. nuova edizione, dunque, per il programma quotidiano fatto di attualità, costume, ...

Valeria Donati - ex moglie di Giancarlo Magalli/ 'Per lei ho pianto come un vitello' : Valeria Donati, ex moglie di Giancarlo Magalli, dal divorzio alla sentita dedica social: 'Per lei ho pianto come un vitello'