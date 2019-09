Germania | anche il leader degli industriali contro l’austerity | “Serve deroga per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Mettere da parte la regola ferrea del pareggio di bilancio per ridare slancio a un’economia in difficoltà. Alle voci critiche nei confronti dell’austerity insi aggiungequella di Dieter Kempf, numero della Bdi (Bundesverband der Deutschen Industrie, la nostra Confindustria). Per la prima volta, parlando ai giornalisti a Berlino, ilha espressamente chiesto al governo di abbandonare lo Schwarze Null e concedere almeno quel minimo di investimenti in deficit che la costituzione tedesca concede: lo 0,35% del Pil, pari a circa 10-12 miliardi. L’appello di Kempf ad Angela Merkel e al suo esecutivo si inserisce in un dibattito cominciato già quest’estate in, quando in primis molti economisti hanno cominciato a chiedere maggiore flessibilità: investire,a costo di fare debiti. Per ora però la cancelliera non ci ha ...

lofioramonti : Anche in Germania, con i colleghi dei Verdi, fanno breccia le nostre idee su formazione innovativa, transizione eco… - RadioAirplay_it : #IoSonoBella di @MarroneEmma è #OnAir su 199 #radio! Il singolo è trasmesso anche in Croazia-Germania-Lussemburgo-M… - fattoquotidiano : Germania, governo trova l’intesa sul piano per il clima: 50 miliardi fino al 2023, tariffe su emissioni Co2 anche p… -