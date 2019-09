Gennaro Lillio | Con Francesca De André è finita perché siamo incompatibili

Gennaro Lillio : "Non sono in cerca - ma l’amore arriva per caso" - : Ludovica Marchese Dopo la fine dell’esperienza nella Casa, inizia per Gennaro Lillio un nuovo capitolo della sua vita con focus su carriera e opere di bene per i bambini in difficoltà economiche. l’amore? Non è tra le sue priorità, ma nella vita “mai dire mai” Già ospite di alcuni programmi televisivi e con un passato amoroso da copertina, Gennaro Lillio si è fatto conoscere dal grande pubblico durante il Grande Fratello 16, ma oggi ...

Francesca De Andrè furiosa a Domenica Live : “Gennaro Lillio mi ha scaraventata dall’altra parte della camera” : Francesca De Andrè è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove si è presentata accompagnata da Giorgio Tambellini, il suo ex con cui è tornata insieme dopo la fine della storia d’amore con Gennaro Lillio, nata tra le mura della casa del Grande Fratello. Durante l’intervista la De Andrè ha sfogato la sua rabbia senza risparmiare attacchi a quest’ultimo: “Gennaro deve sempre fare la parte del cotonato e di ...

Francesca De André contro Gennaro Lillio : parla di ‘sostanze’ e di aggressioni : “Cosa mi ha fatto” : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. Il tradimento di lui è stato perdonato dalla nipote del cantautore. “Ho ritrovato la mia serenità”, dichiara a Barbara d’Urso, nello studio di “Domenica Live”, dove è stata ospitata insieme al fidanzato domenica 22 settembre. L’iniziale rottura e l’intermezzo amoroso con Gennaro Lillio, anche lui concorrente della casa più spiata d’Italia, sarebbe stato il risultato di un piano ...

Francesca De André choc su Gennaro Lillio : “Mi ha scaraventata…” : Domenica Live: Francesca De André fa una rivelazione choc su Gennaro Lillio Francesca De André a Domenica Live ha fatto delle vere e proprie dichiarazioni choc, come direbbe la padrona di casa, su Gennaro Lillio, suo ex fidanzato. L’opinionista di Barbara d’Urso ha replicato ad alcune affermazioni fatte dal bel modello napoletano durante il corso di una sua ospitata a Pomeriggio 5; dove aveva affermato di condurre, secondo ...

Morto il nonno di Gennaro Lillio - l'ex gieffino commuove : 'Stanotte sei andato via' : Gennaro Lillio, tra gli ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, è uno dei più amati sul web. Il giovane si è sempre contraddistinto per il suo carattere pacato e i modi di fare gentili e galanti. Durante l'esperienza nella casa ha conosciuto Francesca De André, la quale possiede una personalità diametralmente opposta rispetto alla sua. Ad ogni modo, la loro relazione è durata poco tempo, difatti nel giro di qualche mese si sono ...

Morto il nonno di Gennaro Lillio - l’ex del Grande Fratello : “Non dimentico l’amore che ci hai dato” : Gennaro Lillio, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dice addio al nonno Guido. Il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè ha fatto sapere sui social che l’uomo sarebbe Morto questa notte. “Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato” ha scritto Gennaro, abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni.Continua a leggere

Gennaro Lillio spiazza in radio : "Francesca De André e il suo ex di nuovo vicini" - : Serena Granato Gennaro Lillio torna a parlare della sua ex coinquilina al Grande Fratello 16, Francesca De André Dopo essere diventato un protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Gennaro Lillio è tornato a parlare della sua rottura avvenuta con l'ex gieffina Francesca De André. I due ormai ex concorrenti del Gf16, Francesca e Gennaro, avevano avviato la loro frequentazione tra le mura ...

Gennaro Lillio spiazza : “Francesca e Giorgio stanno insieme” : Gennaro Lillio torna a parlare della fine della relazione con Francesca De André: le nuove dichiarazioni Gennaro Lillio è tornato a parlare della sua precedente relazione, ma aggiungendo ulteriori particolari! Intervenuto ai microfoni di Radio Radio nel programma Non succederà più, condotto come saprete da Giada Di Miceli, l’ex gieffino non ha nascosto il suo […] L'articolo Gennaro Lillio spiazza: “Francesca e Giorgio stanno ...

Gennaro Lillio - la madre ricoverata in ospedale : cosa è successo : Gennaro Lillio: la madre finisce in ospedale. Cos’è successo e come sta ora Poche ore fa Gennaro Lillio ha svelato sul suo profilo Instagram che la madre è ricoverata in ospedale. La signora Titty, che i telespettatori della sedicesima edizione del Grande Fratello ricorderanno per la sorpresa fatta al figlio quando era ancora un concorrente, ha avuto un piccolo problema di salute ed è stata operata al menisco. Naturalmente Gennaro Lillio ...

Gennaro Lillio : “Con Francesca De Andrè è finita a inizio agosto - mi spiace sia andata da Giorgio” : Gennaro Lillio, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio5, racconta dettagliatamente com’è finita la storia d’amore con Francesca De Andrè. I due si sarebbero separati all’inizio di agosto. Subito dopo, lei avrebbe ripreso i contatti con l’ex compagno Giorgio Tambellini: “Ci sono rimasto malissimo. Invece di chiarire con me, ha pensato a chiarire con lui”.Continua a leggere