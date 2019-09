Genitori testimoni di Geova rifiutano trasfusione di sangue per la figlia | salvata grazie

Legnano - a bimba serve trasfusione : no dei Genitori testimoni di Geova | Salvata grazie al magistrato : La piccola era in sala operatoria con un'emorragia cerebrale: di fronte al rifiuto della madre e del padre, i medici hanno chiamato il giudice che ha sospeso la potestà genitori ale e consentito l'intervento

Genitori rifiutano la trasfusione : "Siamo testimoni di Geova". Bambina salvata grazie ai medici e al giudice : “Dottoressa, qui siamo in una situazione di urgenza assoluta. Non stiamo parlando di una scelta medica rimandabile o discutibile. Qui, se non ci muoviamo, la Bambina morirà”. È l’appello mandato dai medici dell’ospedale di Lignano al pubblico ministero di turno in Procura. L’urgenza è dettata dal fatto che i Genitori della Bambina che stanno operando non vogliono che i medici le effettuino una ...