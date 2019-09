Genitori rifiutano la trasfusione | Siamo testimoni di Geova Bambina salvata

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Dottoressa, quiin una situazione di urgenza assoluta. Non stiamo parlando di una scelta medica rimandabile o discutibile. Qui, se non ci muoviamo, lamorirà”. È l’appello mandato dai medici dell’ospedale di Lignano al pubblico ministero di turno in Procura. L’urgenza è dettata dal fatto che idellache stanno operando non vogliono che i medici le effettuino una. “di” spiegano. La storia è riportata dal Corriere della Sera.Sono passate le 3 della notte tra lunedì e martedì. I medici hanno unain sala operatoria, ha meno di 10 mesi e una grave emorragia cerebrale, stanno intervenendo, ma in quel momento hanno bisogno di fare una. Idi, si oppongono. La tensione è pesante. La mediazione ...

