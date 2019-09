Funerali per i ghiacciai | 100 anni di allarmismi infondati e Greta Thunberg | così

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nei giorni scorsi, in Svizzera si è tenuto un “funerale” per uno che sta sparendo. Centinaia di persone si sono riunite per “piangere” la perdita delo Pizol nelle Alpi Glaronesi, l’80-90% del quale si sarebbe sciolto dal 2006 ad oggi. Secondo quanto riportato dalla CNN, molti hanno preso parte alla “cerimonia” in formali abiti scuri da funerale. Ciò che è allarmante, ovviamente, è che se tutti isi sciogliessero, i crescenti livelli del mare inghiottirebbero le città costiere del mondo. Ma l’evento sulle Alpi svizzere è qualcosa di diverso: è come se l’ambientalismo declinato nelle sue forme più estreme si trasformasse quasi in una religione pagana, in cui un inanimatoo è “morto” e gli esseri umani hanno organizzato una cerimonia in suo onore. AFP/LaPresse E questo permeare con la religione i temi dell’ambiente e del clima è sempre più evidente ...

