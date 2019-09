Francesca Manzini | età | altezza | peso | fidanzato

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)è un’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica. La sua carriera è iniziata un po’ per caso. Fin da piccolasi è dedicata all’imitazione di personaggi famosi e questo suo talento le ha aperto tante porte nel mondo dello spettacolo. Mai però avrebbe immaginato che quella passione, nata all’età di 15 anni, quando si cimentò nell’imitazione di una cantante francese anni ‘70, Sylvie Vartan, diventasse un vero e proprio lavoro. Stando a quanto si legge in rete, i familiari le avevano suggerito di lasciar perdere e di cercarsi un “lavoro serio”, ma lei non ha mollato e, dopo aver fatto l’imitatrice in numerosi villaggi turistici, è arrivata a farsi conoscere al grande pubblico per le imitazioni strepitose di Belen, Chiara Ferragni e anche Sabrina Ferilli. Oggiè un’imitatrice a tempo pieno, ma non solo. La sua carriera ha preso il volo ...

AmiciUfficiale : Eleganza e sensualità sono gli ingredienti di questa bellissima esibizione di Francesca Manzini! È lei la vostra pr… - infoitcultura : Le pagelle di 'Amici Celebrities': Francesca Manzini show (9), agguerritissimo Emanuele Filiberto (7) - marco_strepa : Grazie Maria per Francesca Manzini #AmiciCelebrities -