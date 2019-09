Forza Italia ostacolerà l' ipotesi referendum della Lega sulla legge elettorale?

Silvio Berlusconi tradisce Matteo Salvini? L'indicazione a Forza Italia sulla legge elettorale : Silvio Berlusconi ha dato indicazione affinché Forza Italia si esprima con l'astensione nei Consigli regionali chiamati a discutere la proposta di referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis lanciata dalla Lega. A confermarlo il deputato di FI, Sestino Giacomoni, che ha la res

Silvio Berlusconi-Mara Carfagna - retroscena sulla cena : "Se me lo chiedi - sono pronta a lasciare Forza Italia" : Forza Italia è sempre più divisa, da una parte l'ala filo-sovranista dall'altra quella più moderata. Una divisione che porta inevitabilmente a screzi interni. Nonostante Antonio Tajani garantisca che "il partito è compatto" e "non ci sono correnti", dall'altra il senatore Massimo Mallegni lamenta l'

Sondaggi elettorali - parte la scalata di Italia Viva : il partito di Renzi è davanti a Forza Italia : Italia Viva fa il suo debutto nel Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 e si attesta al 5,4%, davanti anche a Forza Italia. Un esordio positivo dovuto al fatto che il partito di Matteo Renzi riesce a intercettare voti dagli elettori del Pd, ma anche di Fi, di +Europa e dagli astenuti. La Lega resta, comunque, il primo partito.Continua a leggere

Sondaggi - per Swg Italia Viva vale oltre il 5% (e supera Forza Italia) : recupera dall’astensione e permette al Pd di recuperare voti dal M5s : Italia Viva, il nuovo movimento di Matteo Renzi, per la prima volta nella sua brevissima vita supera il 5 per cento in un Sondaggio. A dare maggiore credito alla Forza politica dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd è l’istituto Swg nella rilevazione settimanale per il TgLa7. Secondo questi dati Italia Viva riuscirebbe perfino a superare Forza Italia e a tallonare i Fratelli d’Italia. Bisogna dire che è il ...

Sondaggi elettorali Swg - Italia Viva esordisce al 5 - 4% - davanti Forza Italia : Sondaggi elettorali Swg, Italia Viva esordisce al 5,4%, davanti Forza Italia Sondaggi elettorali Swg, Italia Viva esordisce al 5,4%, davanti Forza Italia Anche per i Sondaggi elettorali di SWG è giunto il momento di sondare il nuovo partito di Matteo Renzi. E considerando le altre rilevazioni si può dire che all’ex premier è andata bene. Viene infatti data davanti a Forza Italia e comunque più in alto di quanto abbiano rilevato ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Italia Viva di Matteo Renzi davanti a Forza Italia : batosta per Berlusconi : E il lunedì piovve il Sondaggio di Enrico Mentana. Negli studi del TgLa7, Mitraglietta svela le cifre della rilevazione di Swg, la prima che comprende anche Italia Viva, la neo-creatura politica di Matteo Renzi sorta in seguito alla scissione del fu rottamatore dal Pd. E proprio come nel Sondaggio p

Vittorio Sgarbi si candida a guidare il "Rinascimento" di Forza Italia : "Tajani? Privo di fantasia" : Vittorio Sgarbi si candida a guidare il "Rinascimento" di Forza Italia, il cui futuro è nell'alleanza con la Lega di Matteo Salvini. "Loro stanno sopra il 30% e noi sotto il 10%". E tanto per smuovere le acque - come spiega Il Corriere della Sera - il sindaco di Sutri, nonché deputato azzurro, parla

Berlusconi l'opa della Lega su Forza Italia è fallita : Berlusconi: "Agli alleati di Lega e Fratelli d'italia dico che siamo diversi. Combattiamo insieme la battaglia del centrodestra ma non la sovranista

Se c'è stata un'opa di Salvini su Forza Italia è fallita - dice Berlusconi : A Matteo Salvini, Silvio Berlusconi rimprovera di avere "avuto anche il coraggio di proporre Di Maio presidente del Consiglio". Nella telefonata a chiusura della convention FI a Viterbo, il leader 'azzurro' rimprovera "ai nostri alleati della Lega, di avere consentito a M5s in 14 mesi del precedente governo di caratterizzare" le politiche dell'esecutivo. Rivendica i quarti di nobiltà del socio fondatore, che stavolta fa pesare le sue quote, ...

Mara Carfagna - Antonio Tajani : "È stata invitata come tutti gli altri. Ma..." - un caso in Forza Italia : "Mara Carfagna è stata invitata come tutti gli altri e più volte. tutti i parlamentari possono testimoniare che in ogni manifestazione che ho organizzato non ho mai escluso nessuno e c'è spazio per parlare per tutti". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, non ci sta alle accuse rivoltegli

Beatrice Lorenzin : "Da Forza Italia al Pd - ma sempre lineare. È il quadro politico che cambia" : Beatrice Lorenzin inizia la sua esperienza politica con Forza Italia, poi segue Angelino Alfano nel Nuovo Centrodestra, lancia successivamente la sua lista apparentata con il Pd alle elezioni del 2018 e ora approda nei democratici nel momento in cui sono alleati di Governo dei “populisti e giustizialisti” del M5S.Non si può definire certo un percorso politico lineare, o sbaglio?In realtà lo ritengo lineare, e ...

Silvio Berlusconi contro Donatella Conzatti : "Mai stata di Forza Italia - chi è davvero" : Sull'addio di Donatella Conzatti a Forza Italia, la senatrice passata con Matteo Renzi e il suo nuovo Italia Viva, ora si esprime anche Silvio Berlusconi. Il quale, di fatto, rinnega l'ormai ex azzurra. Intercettato a margine delle votazioni al Parlamento europeo di Strasburgo, il Cavaliere attacca:

Carfagna (Forza Italia) : “Con Renzi non ho preso neanche un caffè - cerca di indebolirci” : Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, chiarisce che alla cena da lei organizzata ai Parioli a Roma con 40 parlamentari azzurri, non è stata una "congiura carbonara". Nega quindi di aver dato vita a una corrente: "In un partito quotato sotto il 10 per cento, più che una corrente sarebbe uno spiffero. Una prospettiva così non mi interessa".Continua a leggere

Mara Carfagna e Matteo Renzi : "Con lui neanche un caffè - ma...". La sfida dentro Forza Italia : È andata "bene" la cena convocata da Mara Carfagna in un ristorante romano per discutere di politica e della nuova fase che si è aperta. È andata bene, in particolare perché "ha dimostrato che in Forza Italia siamo in tanti a non volerci arrendere". La deputata azzurra lo racconta in un'intervista a