Formula 1 | Wolff ‘gode’ per l’ascesa di Leclerc | “vi spiego cosa potrebbe accadere in

Formula 1 - Wolff pungente : “Ferrari veloce grazie al nuovo pacchetto? Vi hanno raccontato una bella storiella” : Il team principal della Mercedes ha voluto fare chiarezza sulla superiorità mostrata dalla Ferrari a Singapore La Mercedes ha lasciato Singapore con le ossa rotte, dopo esserci arrivata con i favori del pronostico. La Ferrari invece ha ribaltato completamente la situazione, ottenendo una sorprendente doppietta che ha messo fine ad un digiuno lungo ben due anni. photo4/Lapresse Una competitività, quella del Cavallino, su cui si è soffermato ...

Formula 1 - Toto Wolff mastica amaro : “vi svelo perchè ci siamo fatti sfuggire Max Verstappen qualche anno fa” : Il team principal della Mercedes ha parlato di Max Verstappen, rivelando i motivi che non gli hanno permesso di ingaggiarlo in giovane età Max Verstappen ha ormai quasi raggiunto una certa maturità in Formula 1, gli errori degli anni passati sono solo un brutto ricordo, vista la continuità dimostrata dall’olandese in questa stagione. Photo4/LaPresse La Red Bull si gode dunque il proprio campioncino, mentre la Mercedes mastica amaro ...

Formula 1 - Wolff allarmato : “scioccati dalla strategia Ferrari - adesso non possiamo abbassare la guardia” : Il team principal della Mercedes è rimasto sorpreso dalla competitività della Ferrari a Singapore, una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento Nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia del Gran Premio di Singapore una doppietta della Ferrari, su un circuito storicamente favorevole alla Mercedes. Lapresse Vettel e Leclerc però hanno completato il capolavoro, con Verstappen che ha addirittura estromesso dal podio le Frecce ...

Formula 1 – Toto Wolff bacchetta la Mercedes : “tanti errori ci sono costati la pole. La Ferrari non stupisce. E su Leclerc…” : La Ferrari strappa, a sorpresa, la pole alla Mercedes in quel di Singapore: Toto Wolff analizza cosa sia andato storto nelle qualifiche di Marina Bay La pole position di Singapore sembrava già assegnata alla Mercedes, ma un nuovo numero da campione di Charles Leclerc ha strappato la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari la terza pole nelle ultime tre gare. Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, Toto ...

Formula 1 - la Ferrari guarda in casa Mercedes : Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a Toto Wolff : Il team principal della Ferrari sta scandagliando il mercato per cautelarsi in caso di sorprendente addio anticipato di Vettel, l’ultimo nome finito sulla lista di Binotto è quello di George Russell Nonostante Sebastian Vettel abbia confermato la sua permanenza in Ferrari anche nella prossima stagione, Mattia Binotto non smette di scandagliare il mercato piloti per evitare di rimanere a mani vuote nel caso in cui il tedesco cambi ...

Formula 1 - Toto Wolff non vuole sentir parlare di Mercedes favorita : “Singapore non è una corsa di casa per noi” : Il team principal della Mercedes è convinto che ci sarà da sudare a Singapore, pista che non considera di casa per la propria scuderia A Brackley sapevano che il ritorno dalla sosta estiva non sarebbe stato semplice, ma comunque la Mercedes è riuscita a limitare i danni sia a Spa che a Monza, aumentando il proprio divario su Ferrari e Red Bull. Photo4/LaPresse La pista di Singapore sembra adesso sposare al meglio le caratteristiche della ...

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari su Vettel : “c’è un grave errore che non devono commettere” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione che sta vivendo Vettel, dando un consiglio alla Ferrari La situazione di Sebastian Vettel non è certamente delle migliori, il tedesco continua a soffrire il dualismo con Leclerc, commettendo errori su errori che stanno facendo perdere la pazienza alla Ferrari. photo4/Lapresse Un errore però che il Cavallino non dovrebbe commettere, come ammesso da Toto Wolff: “sarebbe un ...

Formula 1 - Toto Wolff rivela : “Ocon è un pilota Renault a tutti gli effetti - non c’è nessuna clausola per il 2021” : Il team principal della Mercedes ha ammesso come non ci sia nel contratto di Ocon una clausola che gli permetta di tornare in Mercedes nel 2021 L’avventura di Esteban Ocon con la Mercedes è terminata, nella prossima stagione infatti il francese sarà un pilota della Renault per i prossimi due anni, prendendo il posto di Nico Hulkenberg. photo4/Lapresse Contratto firmato e nuovo capitolo che può cominciare per l’ex Force India, ...

Formula 1 - Wolff punge Bottas dopo il Gp di Monza : “fatica a tirare fuori il meglio dalla macchina quando…” : Il team principal della Mercedes ha lanciato una frecciatina a Bottas, colpevole di non essere riuscito a superare Leclerc nel finale del Gp di Monza La Mercedes non ha potuto nulla al cospetto della Ferrari a Monza, sia Hamilton che Bottas hanno tentato di superare Leclerc, senza riuscirsi fino alla bandiera a scacchi. Photo4/LaPresse Se il britannico è stato più pericoloso, il finlandese non è riuscito ad avvicinarsi al monegasco, ...

Formula 1 - Wolff velenoso : “penalizzare Leclerc a Monza? Avremmo lasciato il circuito scortati dalla polizia” : Il team principal della Mercedes ha polemizzato sulla mancata penalità inflitta a Leclerc nel corso del Gran Premio d’Italia Non sono mancate le polemiche al termine del Gran Premio di Monza, vinto da Charles Leclerc davanti a Bottas e Hamilton. Toto Wolff infatti è voluto tornare sulla mancata penalità inflitta al monegasco, colpevole di esser stato troppo duro nel corpo a corpo con Lewis. Photo4/LaPresse Parole dure quelle del team ...

Formula 1 – Le qualifiche di Monza fanno discutere - Wolff durissimo : “tutti sono sembrati degli idioti” : Toto Wolff infastidito dopo i giochetti di nervi dei piloti nelle qualifiche del Gp d’Italia: le parole del team principal Mercedes a Monza Le qualifiche di ieri del Gp d’Italia hanno fatto discutere e stanno facendo ancora discutere. Leclerc ha conquistato la pole position, lasciandosi alle spalle Hamilton e Bottas. Quarto tempo invece per Vettel, che non ha nascosto il suo disappunto dopo il piano non rispettato da Leclerc, a ...

Formula 1 - Wolff non vuole distrazioni : “presto per il rinnovo di Hamilton - mi dà tanto fastidio che…” : Il team principal della Mercedes ha tracciato un bilancio della stagione, soffermando su diversi temi tra cui il rinnovo di Hamilton Un’altra stagione trionfale per la Mercedes, nonostante il Mondiale abbia superato da poco la prima metà di gare. Hamilton e Bottas dominano la classifica piloti e quella Costruttori, permettendo così al team di Brackley di lavorare senza stress e pressioni. photo4/Lapresse L’appuntamento di Monza ...

Formula 1 - Wolff tende una trappola alla Ferrari : “a Monza saranno più forti di noi in qualifica - ma…” : Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti. photo4/Lapresse La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ...

Formula 1 - Toto Wolff mette le mani avanti in vista del Gp di Monza : “non possiamo recuperare la Ferrari” : Il team principal della Mercedes è convinto che anche nel prossimo appuntamento di Monza sarà la Ferrari la favorita numero uno per la vittoria Il Gran Premio del Belgio è stato archiviato con un doppio podio, giunto grazie ad un’ottima prestazione fornita sia da Hamilton che da Bottas. I due piloti della Mercedes hanno concluso la gara alle spalle di Leclerc, riuscito a vincere il suo primo appuntamento in Formula ...