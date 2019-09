Formula 1 | Todt spegne le voci sul possibile arrivo di nuove scuderie | “nessuna

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il presidente della FIA ha parlato della possibilità di ingresso di nuovi team in1, sottolineando come al momento non vi sia alcuna candidata Si fa un gran parlare della possibilità che possa aumentare il numero disulla griglia di partenza della1, tante leche si rincorrono in questo periodo, smentite però da Jean. Photo4/LaPresse Il presidente della FIA è intervenuto sulla questione, sottolineando come al momento non vi sia alcuna scuderia candidata ad entrare nel circus: “al momento, la cosa buona è che abbiamo 10 squadre forti e che questo da valore ad ognuna di essere. Questo è importante. Investono, ma hanno un asset importante nelle loro mani. Quindi si tratta di nuovo di una questione di opportunità. Al momento non abbiamo ancora visto nessuna candidatura al livello di quella della Haas, per esempio, che è stata l’ultima ...

