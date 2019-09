Formula 1 | Lewis Hamilton durissimo contro il Gp di Singapore | “è stato quasi più noioso

Formula 1 – Lewis Hamilton sempre più nella storia : eguagliato un record pazzesco di Michael Schumacher : Lewis Hamilton eguaglia un record di Michael Schumacher durante la gara di Singapore: il pilota Mercedes ha guidato in testa ben 142 gare Nonostante la gara di Singapore non si sia conclusa secondo le attese, Lewis Hamilton ha comunque un valido motivo per sorridere. Il pilota Mercedes ha infatti eguagliato un record di proprietà di Michael Schumacher. Hamilton, grazie ad alcuni giri passati in testa sul tracciato di Marina Bay, ha toccato ...

Formula 1 – Lewis Hamilton promette battaglia : “sorpreso dalla Ferrari - domani sarò aggressivo con loro” : Lewis Hamilton chiude le qualifiche di Singapore alle spalle di Leclerc e davanti a Vettel: il pilota Mercedes promette battaglia alle due Ferrari in vista della gara di domani Sembrava destinato alla pole position, ma si è dovuto accontentare del secondo posto. Lewis Hamilton si è visto sfilare la prima posizione in griglia a Singapore da uno strepitoso Charles Leclerc, finendo secondo davanti all’altra Ferrari, quella di Sebastian ...

Formula 1 – A tutto Lewis - Hamilton sincero in conferenza a Singapore : “Monza? Guardo avanti” : Lewis Hamilton pronto per il nuovo appuntamento della stagione: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa del Gp di Singapore Riflettori puntati sui piloti della Formula 1, a Singapore: i campioni delle quattro ruote hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì che apre le danze del nuovo weekend di gara. A rispondere alle domande della stampa, oggi, c’è stato anche Lewis ...

Formula 1 – Rosberg contento dell’errore di Hamilton a Monza : “felice di vedere che Lewis abbia fatto una mossa non intelligente” : Nico Rosberg ed il dritto di Hamilton a Monza: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia Tra Hamilton e Rosberg, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di Monza, il britannico campione del mondo in carica ha ...

Formula 1 – Hamilton-Leclerc - rivali rispettosi : Lewis si congratula col ferrarista anche sui social [FOTO] : Hamilton si complimenta con Leclerc anche sui social: non manca il commento del giovane monegasco della Ferrari dopo la vittoria a Monza Un weekend spettacolare, quello di Monza, conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc. Il Gp d’Italia è tornato a festeggiare in rosso dopo ben 9 anni dall’ultima vittoria Ferrari e lo ha fatto col giovane pilota monegasco che è riuscito a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton. Il ...

Formula 1 – L’ammirazione per Valentino Rossi e l’idea di un futuro in Ferrari - Verstappen ammette : “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis” : Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Formula 1 - a Monza la sfida tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc : cosa c'è in ballo - davvero : Vigilia particolare in attesa delle prove libere a Monza per l’inizio del Gp d’Italia. Il gran premio nella città brianzola vedrà infatti come sempre una forte presenza di tifosi Ferrari che stavolta hanno un motivo in più per arrivare in gran massa, dopo il successo di Charles Leclerc nell’ultimo g

Formula 1 – Che botta per Hamilton nelle FP3 - Lewis si stampa contro le barriere : Mercedes mezza distrutta [VIDEO] : Il pilota della Mercedes causa la prima bandiera rossa della terza sessione di prove libere, stampandosi contro le barriere La mattina della Mercedes a Spa non poteva andare peggio di così, incidente per Lewis Hamilton nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota britannico perde il controllo della sua monoposto al La Fagne, stampandosi contro il muro di protezione a velocità comunque sostenuta. mezza ...

Formula 1 – Dal messaggino di Lewis Hamilton ai piani B in caso di mancato rinnovo - Bottas svela : “sono cose private” : Valtteri Bottas soddisfatto, felice e motivato a Spa: le parole del finlandese della Mercedes in conferenza stampa in Belgio Ritorno felice in pista per Valtteri Bottas: la Mercedes ha infatti annunciato oggi il rinnovo del contratto del pilota finlandese, confermandolo anche per il 2020. In conferenza stampa, dunque, a Bottas sono state poste diverse domande riguardo questa splendida notizia: “è sempre una bella notizia quando hai ...

Formula 1 – Dal rapporto con Verstappen all’abilità da rubare a Hamilton - Leclerc svela : “ecco cosa vorrei di Lewis” : La sincerità di Charles Leclerc: dal rapporto con Verstappen al’abilità da ‘rubare’ a Lewis Hamilton Charles Leclerc ha vissuto una prima metà di stagione difficile con la Ferrari. Il giovane monegasco si sta godendo un po’ di relax, approfittando della pausa estiva per ricarica pienamente le energie e tornare in pista più in forma che mai. photo4/Lapresse Intanto, intervistato dal Corriere della Sera, Leclerc ha ...

Formula 1 – Verstappen al veleno - che affondo a Lewis Hamilton : frecciatine pungenti dell’olandese : Fischiano le orecchie di Lewis Hamilton: quante frecciatine di Verstappen al britannico della Mercedes La Formula 1 è in vacanza, ma con Max Verstappen non ci si annoia mai: l’olandese della Red Bull è stato infatti protagonista di un’intervista a Motorsport inglese, che rende la pausa estiva della F1 infuocata. Così come quando si trova in pista a battagliare con i suoi rivali, Verstappen è stato durissimo, questa volta nei ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba Lewis Hamilton : l’olandese incorona Fernando Alonso : Il pilota olandese ha provato a stilare una classifica dei piloti più forti dell’ultima generazione, snobbando Lewis Hamilton E’ senza dubbio la stagione della consacrazione per Max Verstappen, riuscito finalmente a trovare quella continuità mancata negli ultimi anni. Due vittorie e una pole per l’olandese nella prima parte di questo Mondiale, un bottino niente male che gli permette di navigare in terza posizione nella ...

Formula 1 - Lewis Hamilton ‘chiama’ la Ferrari : “vorrei che tornasse di nuovo competitiva” : Il pilota britannico accoglie con favore la crescita della Red Bull, sperando in una imminente ripresa della Ferrari Settima vittoria in Ungheria, l’ottava in una stagione pazzesca che Lewis Hamilton sta dominando in lungo e in largo. La prova di forza di Budapest conferma la superiorità del britannico rispetto ai rivali, impotenti di fronte allo strapotere della Mercedes. photo4/Lapresse Intervenuto in conferenza stampa nel post ...