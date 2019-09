Fisco | sconti Irpef solo per chi usa il bancomat o la carta unica

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Per Giuseppe Conte quello allo studio è un «provvedimento complessivo, risolutivo, mai pensato in passato». In Italia la storia delle manovre economiche è piena di annunci...

raffaellamucci1 : RT @ilmessaggeroit: Fisco, il patto con i contribuenti passa per massicci sconti per chi usa moneta elettronica - ilmessaggeroit : Fisco, il patto con i contribuenti passa per massicci sconti per chi usa moneta elettronica - GaiaToujours : RT @ValeriaSirigu: #LeggeDiBilancio #Fisco #evasionefiscale se il #governoconte2 #governogiallorosso vuole dare incentivi, bonus, sconti pe… -