Fiorentina-Sampdoria | voci agli allenatori | Montella soddisfatto | Di Francesco amareggiato

Fiorentina-Sampdoria - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa e Ribery trascinano i viola alla prima vittoria [FOTO] : Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb – La Fiorentina trova la prima vittoria in campionato. Battuta la Sampdoria per 2-1 con le reti di Pezzella e Chiesa, a nulla serve il gol di Bonazzoli. Bene la difesa viola e i due “attaccanti” Chiesa e Ribery. Malissimo, ancora una volta, Murillo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb Fiorentina (3-5-2): Dragowski ...

VIDEO Fiorentina-Sampdoria 2-1 - Highlights - gol e sintesi : Pezzella e Chiesa regalano la prima vittoria ai Viola : La Fiorentina ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 nel match valido per la quinta giornata della Serie A. I Viola si sono imposti al Franchi e hanno così conquistato la prima vittoria stagionale. Vantaggio firmato da Pezzella con un perfetto colpo di testa su invito di Ribery nel cuore del primo tempo, poi nella ripresa è arrivato il raddoppio di Chiesa con una delle sue rasoiate. Al 79′ la firma di Bonazzoli che non è riuscito a riaprire la ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Sampdoria : ancora Chiesa-Ribery - Quagliarella va in panchina : Formazioni ufficiali Fiorentina-Sampdoria – Ultima contro penultima. Sì, siamo solo ad inizio campionato, ma chi l’avrebbe mai detto che sarebbero state queste le posizioni di viola e blucerchiati prima dello scontro alla quinta giornata di Serie A? Un avvio difficile e sfortunato quello degli uomini di Montella, uno altamente negativo per l’undici di Di Francesco, tuttavia rialzatosi con la vittoria di domenica contro il ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - Montella ferma la corsa bianconera | La classifica Napoli-Sampdoria : live 0-0 : Finisce in parità il primo anticipo della terza giornata: al Franchi la difesa viola riesce a bloccare i Campioni d’Italia. Bene Castrovilli e Ribéry