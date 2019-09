Fine vita | Mina Welby e Peppino Englaro esultano | “Si conclude una battaglia | ora si

Consulta su Fine vita - "sconcerto" Cei : 22.04 I vescovi italiani "esprimono il loro sconcerto e la loro distanza" da quanto comunicato dalla Corte costituzionale. La preoccupazione maggiore -afferma la Cei- riguarda soprattutto "la spinta implicita che può derivarne per i soggetti sofferenti, ritenere che chiedere di porre fine alla propria esistenza sia una scelta di dignità". Nella nota si chiede peraltro il diritto all'obiezione di coscienza tutelando in tale ambito "gli ...

Fine vita - Cappato : “Da oggi siamo tutti più liberi - ora Parlamento si liberi da blocco capi partito. Medici cattolici? Nostri avversari gli indifferenti” : “Da oggi siamo tutti più liberi, ora anche i parlamentari si liberino dal blocco imposto dai capi partito“. A rivendicarlo Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, dopo la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha di fatto aperto al suicidio assistito, spiegando di ritenere non punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da ...

«Fine vita» - la Consulta : «Non è punibile chi agevola il suicidio assistito» : La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione della punibilità dell’aiuto al suicidio sollevata dai giudici nel corso del processo a Marco Cappato per il caso di Dj Fabo: «Chi è nelle sue condizioni ha diritto a essere aiutato. Da oggi tutti più liberi»

Fine vita - la Consulta : “Non punibile chi a certe condizioni agevola proposito di suicidio” : E’ lecito l’aiuto al suicidio nei casi come quelli del Dj Fabo. La Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa ...

Fine vita - la Consulta dà ragione a Cappato : non è punibile l’aiuto al suicidio : I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso sulla punibilità dell'aiuto al suicidio, stabilendo la non legittimità dell'articolo 580 del Codice penale in alcune condizioni, quello appunto che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio con pene tra i 5 e i 12 anni di carcere. La questione era stata sollevata dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo per la morte di Dj Fabo, in cui era coinvolto Marco Cappato.Continua a leggere

Fine vita - 237 medici firmano appello contro l’obiezione di coscienza. Mario Riccio : “Suicidio assistito è un diritto del paziente” : In attesa della sentenza della Consulta il dibattito sul Fine vita diventa sempre più delicato. Se da una parte ci sono i 4mila medici cattolici pronti a fare obiezione di coscienza nel caso in cui il Parlamento legiferasse a favore del suicidio assistito, dall’altra ci sono 237 medici che hanno firmato un appello per le ragioni opposte. In prima linea a favore di una “pro-scelta” e contro l’imposizione di coscienza ...

Fine vita - tempo esaurito. E il Parlamento è muto : di Lorenzo Giannotti tempo esaurito. L’anno a disposizione per legiferare sulla materia del Fine vita, concesso dalla Corte Costituzionale a beneficio del Parlamento, è terminato. Nessun risultato prodotto. Il potere legislativo rimane inerme, immobile, troppo pavido o scientemente inoperativo di fronte ad una materia massicciamente divisiva e a un tema fortemente polarizzante. La questione di costituzionalità era stata sollevata alla ...

Fine vita - in Senato un ddl della maggioranza. Cirinnà : “Introduciamo farmaco letale”. Mantero : “Legge dopo Consulta? Resa del Parlamento” : Nel giorno in cui la Consulta si esprime sul Fine vita, dopo undici mesi di attesa vana del Parlamento incapace di legiferare sul tema, una mossa in extremis arriva dal Senato, seppur di fatto a tempo scaduto. È stato infatti presentato un disegno di legge che porta le firme di parlamentari di tutte le forze che sostengono il governo giallorosso: M5s, Pd, Leu, ex M5s e Italia Viva. Monica Cirinnà (Pd), Tommaso Cerno (Pd), Loredana De Petris ...

Fine vita - comunque vada abbiamo raggiunto un grande risultato. Grazie a Dj Fabo e Welby : comunque vada, con la disobbedienza civile abbiamo raggiunto un grande risultato: portare all’attenzione dello Stato italiano ciò che i partiti rifiutavano da anni di prendere in considerazione, impedendo così che si potesse continuare a girare la testa dall’altra parte di fronte alla sofferenza di troppe persone. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il coraggio di Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e dei tanti altri, da Piero ...

Fine vita - tra poche ore la Consulta decide sul reato di aiuto al suicidio. Cappato : “Rifarei tutto” : Slitta a domani la decisione dei giudici della Consulta sulla punibilità dell'aiuto al suicidio. I giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell'articolo 580 del Codice penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio, sollevata dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo a Marco Cappato per la morte di Dj Fabo.Continua a leggere

Fine vita - in Senato depositato un disegno di legge M5s - Pd - LeU e Italia Viva : Dopo aver fatto scadere il tempo a disposizione per legiferare sul Fine vita, il Parlamento in extremis fa una mossa. Mercoledì al Senato, proprio nelle ore in cui è atteso il pronunciamento della Consulta sul caso di dj Fabo, sarà infatti presentato un disegno di legge che porta le firme di parlamentari di tutte le forze che sostengono il governo giallorosso: M5s, Pd, Leu, ex M5s e Italia Viva. Monica Cirinnà (Pd), Tommaso Cerno (Pd), Loredana ...

Fine vita - Consulta verso la sentenza. I medici cattolici fanno già obiezione di coscienza : “Siamo più di 4mila” : La Corte costituzionale deciderà mercoledì 25 settembre la punibilità dell’aiuto al suicidio. Ma l’associazione medici cattolici italiani (Amci) fa già sapere che nel caso il Parlamento “legiferasse a favore del suicidio medicalmente assistito” ci sono “almeno 4mila medici cattolici pronti a fare obiezione di coscienza“. Giuseppe Battimelli, in un’intervista all’Ansa, sostiene che sarà questa la risposta dei camici ...

Fine VITA/ Se la Consulta sceglie il suicidio di Stato e scavalca il Parlamento : La Corte Costituzionale si appresta a intervenire sul FINE VITA, decidendo sulla costituzionalità dell'art. 580 Cp dopo il caso Cappato-dj Fabo