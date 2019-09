Fine vita | comunque vada abbiamo raggiunto un grande risultato Grazie a Dj Fabo e Welby

Fine vita - tra poche ore la Consulta decide sul reato di aiuto al suicidio. Cappato : “Rifarei tutto” : Slitta a domani la decisione dei giudici della Consulta sulla punibilità dell'aiuto al suicidio. I giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell'articolo 580 del Codice penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio, sollevata dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo a Marco Cappato per la morte di Dj Fabo.Continua a leggere

Fine vita - in Senato depositato un disegno di legge M5s - Pd - LeU e Italia Viva : Dopo aver fatto scadere il tempo a disposizione per legiferare sul Fine vita, il Parlamento in extremis fa una mossa. Mercoledì al Senato, proprio nelle ore in cui è atteso il pronunciamento della Consulta sul caso di dj Fabo, sarà infatti presentato un disegno di legge che porta le firme di parlamentari di tutte le forze che sostengono il governo giallorosso: M5s, Pd, Leu, ex M5s e Italia Viva. Monica Cirinnà (Pd), Tommaso Cerno (Pd), Loredana ...

Fine vita - Consulta verso la sentenza. I medici cattolici fanno già obiezione di coscienza : “Siamo più di 4mila” : La Corte costituzionale deciderà mercoledì 25 settembre la punibilità dell’aiuto al suicidio. Ma l’associazione medici cattolici italiani (Amci) fa già sapere che nel caso il Parlamento “legiferasse a favore del suicidio medicalmente assistito” ci sono “almeno 4mila medici cattolici pronti a fare obiezione di coscienza“. Giuseppe Battimelli, in un’intervista all’Ansa, sostiene che sarà questa la risposta dei camici ...

Fine VITA/ Se la Consulta sceglie il suicidio di Stato e scavalca il Parlamento : La Corte Costituzionale si appresta a intervenire sul FINE VITA, decidendo sulla costituzionalità dell'art. 580 Cp dopo il caso Cappato-dj Fabo

Fine vita - la donna che ha entrambi i figli malati di Sla : “Rispetterò la loro volontà di morire quando sarà il momento” : Due figli, entrambi affetti da una rarissima forma di Sla2, e due genitori che se ne prendono cura con amore da quando i sintomi hanno cominciato a manifestarsi. Marco e Carlo Gentili, 35 e 30 anni, sono entrambi in carrozzina e hanno lasciato scritto che nel momento in cui i loro polmoni collasseranno si vorranno fermare. La madre Sabrina, come racconta oggi La Repubblica, non gli negherà la morte: è una loro scelta anche se “il mio cuore ...

Fine vita - la Consulta verso la sentenza. La giurista traccia gli scenari possibili : “Rinvio non auspicabile. Incostituzionalità già prospettata” : La Costituzione come una “miniera di pietre preziose” dove trovare le risposte. E, a volte, anche una nuova legge come avvenuto per un altro caso lacerante quanto quello di Dj Fabo, quello di Eluana Englaro. Ma il Parlamento, investito poco meno di un anno fa dalla Consulta della responsabilità di approvare una norma sul Fine vita, si è defilato. Allo stato non esiste neanche un testo base e il tempo concesso è scaduto. E così manca ...

Il caso dell’interferenza istituzionale della presidente del Senato sul Fine vita : Foto di Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images “La presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo all’Aula prima della pronuncia”. Ad accendere la polemica sul divisivo tema del fine vita ci ha pensato questa volta una nota del Movimento 5 stelle, nella quale il partito di Luigi Di Maio sottolineava la necessità di risolvere per via parlamentare il dibattito sul ...

Fine vita - Casellati chiede alla Consulta un rinvio del verdetto. Cappato : “Intervenga Mattarella” : In attesa del verdetto della Corte Costituzionale sul reato di aiuto al suicidio, la presidente del Senato Elisabetta Casellati si era offerta di telefonare in via informale ai giudici per chiedere un ulteriore rinvio, che desse al Parlamento il tempo per legiferare. 'Il Manifesto' ha confermato che quella telefonata è avvenuta. Cappato a Fanpage.it: "Spero che Mattarella chiarisca che queste pressioni sono inaccettabili in una democrazia ...

Fine vita : una politica vigliacca e incompetente che fugge di fronte alle proprie responsabilità : Una classe politica incapace, vigliacca, incompetente e irresponsabile: non c'è altro modo per descrivere il caos che si è determinato intorno alla legge sul "Fine vita", dopo i richiami della Corte Costituzionale. Una questione che, in un Paese civile, meriterebbe ben altra serietà e centralità nelle discussioni parlamentari.Continua a leggere

Fine vita - M5s : “Casellati si è offerta di fare telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo prima della sentenza” : Si riaccende il dibattito sul Fine vita e torna a infiammarsi la polemica. Questa volta, stando a quanto scritto in una nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, c’è di mezzo anche la presidente del Senato: “E’ bene chiarire anche la nostra posizione su quanto emerso in ufficio di presidenza al Senato: la presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo ...