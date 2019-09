Fare volontariato? Sì | però in Antartide

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) DisponibilitàVolontariL’ingleseNon tutti i paesiEssere maggiorenniSpirito d’avventura e passione per l’ambiente ne avete? Bene, se la risposta è sì, allora potete pensare di candidarvi ad Antarctic Sabbatical per trascorrere un mese come volontario fra Cile e. Immaginatevi in quel preciso momento in cui atterrate, circondati dalla neve, su una pista di ghiaccio blu formatasi naturalmente. Brivido e magia allo stato puro. L’occasione, ghiottissima per gli amanti della natura e dei luoghi estremi, è stata resa disponibile dal programma Aribnb Sabbatical, un’iniziativa che intende ispirare le persone a mettere in pausa il proprio lavoro per dedicarsi a una causa benefica. Cinque saranno le persone selezionate che si uniranno a Kirstie Jones-Williams, scienziata alle prese con un progetto di ricerca proprio fra i ghiacci dell’. Con la studiosa i volontari dovranno ...

