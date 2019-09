FAM Ragusa | il Presidente della Regione Musumeci taglierà il nastro

Ragusa : le lacrime di Salvini sui cuginetti falciati - 'Maledetti in FAM i - qui troppa omertà'/Adnkronos (2) : ( Ragusa ) - "Puoi solo promettere giustizia, purtroppo non si possono riportare in vita Simone e Alessio", ha poi detto Matteo Salvini conversando con i giornalisti. "Mi rifiuto di pensare che fra qualche anno questo quattro infami passeggino per il paese - dice ancora Salvini -Indietro non si può to

Non vogliamo i soldi di Logli! La FAMiglia di Roberta Ragusa rinuncia al risarcimento : "Non vogliamo i soldi di Antonio Logli". I familiari di Roberta Ragusa non incasseranno 1 euro a cui hanno diritto a titolo di risarcimento da Antonio Logli, oggi riconosciuto colpevole, in via definitiva dalla Corte di Cassazione, dell'omicidio della moglie e della distruzione del suo corpo. Non verrà avviata alcuna causa civile per quantificare l'entità del risarcimento, fanno sapere gli avvocati delle parti civili, che, nel processo Ragusa, ...