F1 | Christian Horner sul motore della Ferrari | “Una potenza sorprendente | favorita anche

F1 - Christian Horner : “Lasciamo che i piloti possano lottare. Penalizzare Verstappen in Austria contro il principio delle corse” : Il Mondiale 2019 di F1 è nella sua pausa estiva. Tra due settimane si andrà in Belgio, a Spa, per riprendere il discorso interrotto. Al giro di boa la supremazia Mercedes è stata a tratti disarmante: i 10 successi firmati dalle Frecce d’Argento e i due titoli piloti e dei costruttori che sembrano ormai in cassaforte la dicono lunga. Tuttavia, in alcune situazioni, si è goduto di uno spettacolo assai gradevole, specialmente dopo il GP del ...