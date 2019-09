Eutanasia | Consulta apre al suicidio assistito | «Indispensabile intervento di legge»

Sentenza choc della Consulta : l'Eutanasia adesso è legale : Luca Fazzo La Corte Costituzionale sul caso Cappato-dj Fabo: "Non è punibile chi agevola il suicidio assistito" Non è l'apertura totale all'eutanasia che molti speravano e molti temevano. Ma è comunque una rivoluzione. Lasciata da sola a decidere sul reato di agevolazione del suicidio, dopo avere concesso un anno al Parlamento per intervenire con una legge al passo con i tempi, la Corte Costituzionale imbocca una strada decisa: ...

Eutanasia - oggi udienza pubblica alla Consulta sul caso Cappato-Dj Fabo : In ballo la punibilità dell'aiuto al suicidio. L’esponente radicale, attivo nell’associazione Luca Coscioni, dette all'amico, cieco e immobilizzato, l'assistenza per porre fine alla sua vita in una clinica in Svizzera.

Eutanasia - è il giorno della sentenza della Consulta. Cappato : “Al centro c’è la libertà di tutti i cittadini” : “È importante che ci sia una decisione. Oggi non si parla di Fabiano o di me soltanto, ma di tante persone che soffrono. Al centro c’è la libertà di tutti i cittadini”. Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni imputato nel processo per la morte di Dj Fabo, parla nel giorno dell’udienza presso la Corte Costituzionale sulla punibilità dell’istigazione o l’aiuto al suicidio. Reati per i quali lui e Mina Welby sono ...

Eutanasia - la Consulta su caso Dj Fabio : 0.38 La punibilità dell'aiuto al suicidio, a distanza di un anno dalla seduta della Consulta sul caso Dj Fabo-Cappato,torna oggi all'attenzione dei giudici della Corte Costituzionale. Undici mesi non sono bastati:il periodo di tempo concesso dalla Consulta al Parlamento per legiferare in materia di suicidio assistito e fine vita è trascorso invano. Il nodo giuridico è quello della legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicido ...

Eutanasia : attesa per Consulta - per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Impossibile che questo possa avvenire entro la prossima settimana. La Conferenza dei capigruppo del Senato infatti martedì scorso si è conclusa con un nulla di fatto, suscitando le proteste di Forza Italia, che in una conferenza stampa ha annunciato la presentazione di una mozione, chiedendo che la Corte costituzionale conceda altro tempo al Parlamento per poter legiferare, accusando tra l’altro la Camera di ...

Eutanasia : attesa per Consulta - per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos : Roma, 20 set. (Adnkronos) – Cresce l’attesa per la decisione della Corte costituzionale che la prossima settimana, il 24 e il 25 con due udienze pubbliche e la successiva camera di consiglio, si pronuncerà sulla questione di legittimità costituzionale delle norme che puniscono l’aiuto al suicidio, sollevata dalla Corte di assise di Milano nell’ambito del procedimento contro Marco Cappato, autodenunciatosi dopo aver ...

Eutanasia - il tempo concesso al Parlamento dalla Consulta sta per finire : la Corte deciderà il 24 : La Consulta aveva dato al Parlamento quasi un anno di tempo per colmare un vuoto normativo nella nostra legislazione e discutere una legge sul fine vita. Il 24 settembre i giudici si esprimeranno. Il mondo cattolico pressa la nuova maggioranza giallo rossa perché legiferi prima di quella data. Il 19 settembre ci sarà una manifestazione a Roma organizzata dall'associazione Luca Coscioni.Continua a leggere

Eutanasia - l’appello dei vescovi : parlamento legiferi prima di Consulta : Il parlamento legiferi sul suicidio assistito prima del 24 settembre, ossia prima che la Consulta, interpellata sul caso di Dj Fabo si esprima. E' il forte appello del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente Cei che ha chiamato a raccolta a Roma circa ottanta realta' cattoliche, per un evento pubblico su 'Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignita' della morte e del morire?'. La questione, ricorda Bassetti, e' stata sollevata il 14 febbraio ...