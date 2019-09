Europei Pallavolo Maschile 2019 – L’Italia si ferma ai quarti | l’amarezza di Blengini

Europei Pallavolo : Italia-Francia - oggi 24 settembre su Rai e DAZN : E' una partita da dentro o fuori quella che la nazionale maschile di Pallavolo si appresta a disputare nella serata di oggi martedì 24 settembre a Nantes. Gli azzurri affronteranno infatti la Francia nei quarti di finale degli Europei di volley 2019. Solo pochi giorni fa le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi, con i francesi che si sono imposti per 3-1, conquistando il primo posto nel gruppo A. Una rivincita da non fallire Se il ...

Europei Pallavolo - azzurri ai quarti : 18.48 A Nantes, l'Italia liquida 3-0 la Turchia nei quarti degli Europei ed ora si prepara a riaffrontare la Francia (martedì) con cui ha perso il match del girone. Parziali 25-22 25-18 25-21,1h25'. Con un Zaytsev in giornata no, l'Italia trova in Nelli un degno protagonista. Primo set equilibrato, azzurri lucidi nei momenti decisivi; nella seconda frazione Italia subito avanti, 14-8, 17-10, concluso 25-18 in 26'. Stessa musica nel terzo set ...

Europei Pallavolo Maschile – Domani gli ottavi di finale contro la Turchia : la carica di Juantorena : Europei Maschili di Pallavolo: Domani la Turchia. Le sensazioni di Juantorena Nantes. Vigilia di ottavi di finale per la Nazionale Maschile che Domani alle ore 17 (diretta Rai Due e DAZN) affronterà la Turchia nella prima gara da dentro o fuori di questa 31esima edizione della rassegna continentale. Gli uomini di Blengini saranno gli unici a scendere in campo nella giornata di Domani con tutte le altre squadre che invece giocheranno ...

Europei Pallavolo Maschile – Brutte notizie da Nantes : Filippo Lanza costretto a fermarsi per infortunio : Europei Maschili di Pallavolo: infortunio al muscolo psoas per Filippo Lanza infortunio al muscolo psoas destro per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza che oggi pomeriggio è stato sottoposto a risonanza magnetica. La diagnosi è di una minima lesione miotendinea che costringerà il martello veneto a saltare i prossimi match. L’infortunio è stato riportato nelle fasi finali del match contro la Francia.L'articolo Europei Pallavolo Maschile ...

Europei Pallavolo Maschile – L’Italia prepara la sfida con la Turchia : le sensazioni di Zaytsev e Blengini : Europei Maschili di Pallavolo: L’Italia prepara la sfida con la Turchia La Nazionale Maschile è in Bretagna dove sta preparando la sfida di domenica che la vedrà opposta alla Turchia alle ore 17 (Diretta Rai Due e DAZN) negli ottavi di finale di questa 31esima edizione dei Campionati Europei. In attesa dell’allenamento pomeridiano che vedrà gli azzurri scendere in campo per la prima volta nell’impianto di gioco si è concluso il media ...

Europei Pallavolo 2019 – Azzurri a Nantes : domenica gli ottavi - l’Italia sfida la Turchia : Europei Maschili: l’Italia è a Nantes, domenica c’è la Turchia negli ottavi l’Italia è arrivata oggi nel nord ovest della Francia dove sarà impegnata nella seconda fase dei Campionati Europei. Gli uomini di Blengini dopo essersi classificati al secondo posto nella pool A disputatasi a Montpellier, domenica alle ore 17 (diretta Rai Due e DAZN) affronteranno la Turchia negli ottavi di finale. Zaytsev e compagni hanno dunque completato la ...

Europei Pallavolo 2019 – L’Italia concede un solo set alla Grecia : gli azzurri trionfano 3-1 : Buona anche la seconda per gli azzurri della Pallavolo: l’Italvolley batte la Grecia 3-1 agli Europei 2019 L’Italia prosegue col sorriso la sua avventura agli Europei di Pallavolo maschile 2019 in corso in Francia. Dopo l’esordio vincente di ieri contro il Portogallo, gli azzurri di Blengini hanno battuto oggi anche la Grecia. Zaytsev e compagni sono partiti in quarta, per poi essere costretti a concedere un set agli ...

Su Rai3 i Campionati Europei di Pallavolo Maschile. Italia vs Grecia

Europei Pallavolo – Esordio col botto per gli azzurri di Blengini : Portogallo asfaltato in tre set : Buona la prima per gli azzurri della Pallavolo agli Europei 2019: nulla da fare per il Portogallo, battuto in tre set dall’Italia di Blengini Esordio col botto per gl azzurri della Pallavolo agli Europei 2019: dopo l’avventura delle ragazze di Mazzanti adesso è il turno degli uomini di Blengini dimostrare di che pasta è fatta l’Italvolley. A Montepellier Zaytsev e compagni hanno esordito contro il Portogallo, asfaltandola in ...

Europei 2019 di pallavolo maschile in diretta sulla Rai e DAZN. L’Italia debutta oggi contro il Portogallo : Italia Dopo il bronzo delle ragazze di Davide Mazzanti, tocca agli azzurri di “Chicco” Blengini. Al via in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi gli Europei 2019 di pallavolo maschile, in programma dal 13 al 29 settembre. La Rai trasmetterà per intero il campionato su Rai 2, Rai 3 e RaiSport +, oltre che in streaming su RaiPlay. Le telecronache delle partite della Nazionale italiana, che nella fase a gironi giocherà nella città ...

Pallavolo – Europei Maschili : l’Italia pronta all’esordio - le sensazioni di Colaci : Europei Maschili. l’Italia prepara l’esordio: le parole di Massimo Colaci alla vigilia del debutto azzurro Montpellier. La Nazionale Maschile ha raggiunto ieri sera il sud della Francia dove giocherà la prima fase della 31esima edizione della rassegna continentale. Un Europeo che, come noto, si presenta con una formula allargata a 24 squadre impegnate in 4 paesi differenti. Il sipario si alzerà il 12 di settembre con le finali in ...

Europei Pallavolo 2019 – L’Italia sfida la Polonia per il bronzo : Campionato Europeo 2019: L’Italia contro la Polonia per la medaglia di bronzo La nazionale italiana femminile domani tornerà in campo all’Ankara Sports Hall per affrontare la Polonia nella finale 3°-4° posto del Campionato Europeo 2019: ore 16 italiane con diretta Tv su RaiDue e streaming su DAZN. Nella seconda semifinale, infatti, le padrone di casa della Turchia si sono imposte 3-1 (25-17, 25-16, 14-25, 25-18) e domani contenderanno la ...

Europei Pallavolo maschile – Blengini ha scelto i 14 azzurri : Nazionale maschile: i 14 azzurri per i Campionati Europei Con la seduta pesi di questa mattina si è conclusa a Cavalese (TN) la preparazione della Nazionale maschile in vista della rassegna continentale che si terrà dal 12 al 29 settembre in quattro paesi: Francia, Belgio, Slovenia e Olanda. Gli azzurri nella prima fase della competizione giocheranno a Montpellier (Pool A) assieme a Bulgaria, Francia, Grecia, Portogallo e Romania. Ultimata ...

Europei Pallavolo 2019 – Domani la semifinale tra Italia e Serbia : le sensazioni di Mazzanti e Chirichella : Campionato Europeo 2019: Italia-Serbia vale la finale continentale Mancano meno di 24 ore alla semifinale del Campionato Europeo 2019 che vedrà l’Italia affrontare la Serbia: Domani alle ore 16, diretta TV su RaiDue e streaming DAZN. A distanza di quasi un anno le azzurre e la Serbia si ritrovano, questa volta in palio non c’è il titolo mondiale, bensì la finale continentale. Nell’altra semifinale si sfideranno alle ore ...