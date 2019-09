Euro 2020 | la Uefa a fianco dell’ambiente | 600 mila alberi piantati nelle città ospitanti

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : De Rossi pre-convocato da Mancini in vista del match contro la Grecia a Roma : Stando a quel che trapela dall’ambiente della Nazionale italiana di Calcio il nome di Daniele De Rossi potrebbe rientrare nei piani del CT Roberto Mancini. L’ex centrocampista della Roma, attualmente in forza al Boca Juniors, infatti, è nella lista dei pre-convocati dal tecnico azzurro in vista delle pRossime partite delle Qualificazioni agli Europei 2020 contro la Grecia (12 ottobre) e il Liechtenstein (15 ottobre). Il classe ...

La FIGC conferma lo sbarco negli eSport e vara la eNazionale in vista del Campionato Europeo UEFA 2020 : La FIGC conferma lo sbarco negli eSport e sceglie Milano Calcio City, il popolare evento residenziale sul gioco del calcio, per una tappa di selezione della Nazionale di eFoot Azzurro, la squadra che rappresenterà l'Italia nel Campionato calcistico virtuale in occasione di EURO 2020.La UEFA, infatti, ha varato un progetto ambizioso e avvincente: il Campionato Europeo di calcio 2020 si giocherà sia sui campi reali che su quelli virtuali. ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Europei 2020 : le convocate per l’Italia per il match contro il Montenegro : Domani, mercoledì 25 settembre (ore 18.00), la Nazionale italiana di Pallamano femminile inizierà il percorso delle Qualificazioni agli Europei 2020, la cui fase finale si terrà in Norvegia e in Danimarca, affrontando a Pljevlja le padrone di casa del Montenegro, nel primo match valido per il Gruppo 2. Azzurre che se la vedranno poi il 29 settembre a Lignano Sabbiadoro contro l’Ungheria alle ore 17.00, considerando l’altra sfida più ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la tedesca Monika Karsch vince nella pistola sportiva. Alla Francia due pass per Tokyo 2020 : La regina d’Europa si conferma con la sua corona in testa. vince bissando il successo di Baku 2017 la tedesca Monika Karsch, che in quel di Bologna si prende nuovamente il titolo continentale della pistola sportiva femminile dAlla distanza di 25m. La teutonica, vicecampionessa olimpica in carica, conduce una gara di testa praticamente sin dall’inizio chiudendo Alla fine con lo score di 37/50, buono per vincere il testa a testa con la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Riccardo Mazzetti si qualifica per Tokyo 2020! Carta olimpica ottenuta nella pistola automatica : Qualche minuto dopo la qualificazione di Lorenzo Bacci, arriva per il Tiro a segno italiano anche quella di Riccardo Mazzetti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tiratore lombardo di pistola automatica maschile da 25m è infatti riuscito ad accedere alla finale di specialità degli Europei a fuoco 2019 – in corso di svolgimento a Bologna – che scatterà dalle 17 avendo così già la certezza di aver ottenuto uno dei due pass in palio per la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Lorenzo Bacci vola a Tokyo 2020! Decisivo il 5° posto nella carabina 3 posizioni. Vince Petr Nymbursky : Non arriva una medaglia, ma la gioia è altrettanto grande se non di più. Con il quinto posto ottenuto nella finale di carabina 3 posizioni uomini da 50m agli Europei a fuoco 2019, in corso di svolgimento a Bologna, Lorenzo Bacci ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 incrementando così a tre il numero dei qualificati azzurri in questa disciplina, dopo Marco De Nicolo e Marco Suppini; anche loro facenti parte del comparto di carabina. In ...

Softball : l’Italia invierà la candidatura per organizzare gli Europei del 2020 : Un’estate da sogno per la Nazionale italiana di Softball che in luglio a Utrecht ha ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Si è radunato oggi il Consiglio Federale con il presidente Marcon ha confermato la scelta, concordata con il CONI, della Città di Sendai come sede ufficiale del raduno ufficiale pre-olimpico di preparazione. La news più importante però è per la prossima stagione: come leggiamo nel comunicato FIBS, ...

Golf - Ryder Cup 2020 : Robert Karlsson sarà uno dei vice capitani dell’Europa : sarà Robert Karlsson uno dei vice capitani dell’Europa nell’edizione 2020 della Ryder Cup, in programma dal 25 al 27 settembre 2020 al Whistling Straits di Kohler, nel Wisconsin, Stati Uniti. Lo svedese è stato scelto da Padraig Harrington, che riveste in quest’occasione il ruolo di capitano e che ha dato all’Irlanda tre Major: due Open Championships (2007 e 2008) e uno US Open (2008). L’annuncio è arrivato a ...

Europa League 2019-2020 : la Roma attende l’Istanbul Basaksehir. La Lazio sfida in trasferta il Cluj : Domani (19 settembre) prenderà il via l’Europa League 2019-2020. Saranno le due squadre Romane le uniche italiane in questa fase a gironi. Esordio in casa per i giallorossi che attendono i turchi dell’Istanbul Basaksehir. I biancocelesti voleranno in Romania per sfidare il Cluj. Per la Roma sarà importante iniziare con il passo giusto questa nuova avventura europea. Nonostante l’importanza della partita Fonseca potrebbe fare ...

Flat tax 2020 : reddito fino a 100 mila Euro - niente 20% sul fatturato : Flat tax 2020: reddito fino a 100 mila euro, niente 20% sul fatturato Il neo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri negli ultimi tempi ha più volte ribadito che il nuovo governo giallorosso ha ormai “archiviato” l’introduzione della Flat Tax nel nostro ordinamento fiscale. Flat tax 2020: in bilico l’imposta al 20% sui ricavi fino a 100mila euro Tuttavia, il ministro si riferiva in particolare all’iniziativa targata Lega di introdurre ...

Aumento stipendio docenti 2020 : Fioramonti “100 Euro o mi dimetto” : Aumento stipendio docenti 2020: Fioramonti “100 euro o mi dimetto” In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il nuovo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha parlato delle priorità del governo a proposito di scuola, università e ricerca. Aumento stipendio: “dare un riconoscimento agli insegnanti” Interventi del governo sulla scuola già a partire dalla prossima Legge di Bilancio, assicura Fioramonti ...

Taylor Swift in tour in Europa nel 2020 : al momento niente Italia - ma c’è ancora speranza : Finger crossed! The post Taylor Swift in tour in Europa nel 2020: al momento niente Italia, ma c’è ancora speranza appeared first on News Mtv Italia.