Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Gela, 25 set. (AdnKronos) - "Innoi importiamo materie prime energetiche, olio e gas, dall'estero pagando molto care queste importazioni e spesso e volentieri non riusciamo a gestire ie li esportiamo di nuovo pagando cara questa esportazione di. Invece, siutilizza

laleggepertutti : Eni: Ricci, 'dopo crisi 2008 chiuse in Europa 27 raffinerie, noi scelto strada riconversione' - - laleggepertutti : Eni: Ricci, 'in Italia si potrebbero utilizzare i rifiuti senza esportarli' - - laleggepertutti : Eni: Ricci, 'Bioraffineria Gela in grado di trattare qualsiasi materia prima' - -