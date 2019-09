Emma Marrone ha il tumore | l' annuncio del Tg1

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) "Noi auguriamo aduna pronta guarigione, sappiamo dalle notizie diffuse siamo a conoscenza si tratti di una neoplasia (termine tecnico usato come sinonimo di, che può avere natura benigna o maligna, Ndr) fortunatamente molto sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale". Così il Professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologico dell'Istituto Nazionale Regina Elena di Roma, in un servizio del Tg1 trasmesso poco prima delle ore 14 ha annunciato ieri quel che in molti avevano già intuito, ma che nessuno aveva esplicitato:è nuovamente alle prese con il.La cantante venerdì scorso ha annunciato via social una pausa dall'attività professionale a causa di un problema di salute, senza aggiungere particolari dettagli se non un "chiudo i conti una volta per tutte con questa storia", ...

redazioneiene : I leoni da tastiera che hanno insultato Emma Marrone sono diventati agnellini e sono scappati dai social dopo che s… - redazioneiene : I leoni da tastiera si trasformano in agnellini! Scappano dai social non appena vengono beccati ?? Forza Emma, ti ma… - matteorenzi : Gli haters che stanno attaccando Emma #Marrone si devono soltanto vergognare. Emma è una grande artista. E per la s… -