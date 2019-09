Emilia Clarke ha provato a portarsi a casa la parrucca di Daenerys

5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe (forse) meritato l’Emmy per «Game of Thrones» : 5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy Awards5 motivi per cui Emilia Clarke avrebbe dovuto vincere l'Emmy AwardsPoteva essere il suo anno, l’ultima occasione per stringere fra le mani l’Emmy come miglior attrice ...

«Last Christmas» - Emilia Clarke canta George Michael : il trailer : Da Mad Queen ad aspirante cantante, ecco la nuova svolta di Emilia Clarke dopo Il Trono di Spade. L’ultima volta che l’abbiamo vista (senza spoiler) era nei panni di Daenerys Targaryen, ormai folle, e la ritroveremo a breve sul grande schermo come una protagonista di Last Christmas. Una commedia romantica, non un album musicale, anche se la musica c’è ed è quella di George Michael. Il brano che l’attrice ...

La regina dei draghi sulle Dolomiti : lo scatto Instagram di Emilia Clarke : Quasi 7 mila commenti e quasi 2 milioni di like per il post Instagram dedicato alle Dolomiti, tra cui Cortina, di Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen, regina dei draghi nella serie «A Game of Thrones-Il Trono di Spade», tratto dal celebre ciclo fantasy di George R. R. Martin. Sorriso, cappellino e cellulare alla mano per fotografare le Dolomiti in un fine settimana di luglio: Emilia Clarke è l’immagine della felicità in ...

Emilia Clarke e Jason Momoa - la reunion lontano dai draghi (di Game of Thrones) : La maledizione degli attori di «Game of Thrones»La maledizione degli attori di «Game of Thrones»La maledizione degli attori di «Game of Thrones»La maledizione degli attori di «Game of Thrones»La maledizione degli attori di «Game of Thrones»La maledizione degli attori di «Game of Thrones»Per chiunque non si sia ancora ripreso dal finale di Game of Thrones, Emilia Clarke, 32 anni, e Jason Momoa, 32, possono essere d’aiuto. I due ex ...

Emilia Clarke incantata dalle Dolomiti : "Sono felice di fermarmi e ammirare il panorama" : Quasi 7 mila commenti e quasi 2 milioni di like per il post Instagram dedicato alle Dolomiti, tra cui Cortina, di Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen, Regina dei Draghi nella serie Il Trono di Spade, tratto dal celebre ciclo fantasy di George R.R. Martin.Nella foto pubblicata tre giorni fa, l’attrice trentaduenne scrive: ”È una strada lunga e tortuosa quella che mi ha fatto togliere i sandali di Khaleesi e mi ha fatto ...