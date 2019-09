«El Camino» | uscita | trailer e trama del film di «Breaking Bad»

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Con la pubblicazione deldefinitivo, è ufficialmente scatto il conto alla rovescia per El, ildiBad, che sarà disponibile su Netflix a partire dall’11 ottobre. Proprio come la serie di cui è sequel, Elè ideato, scritto e diretto da Vince Gilligan e percorre la storia di Jesse Pinkman dopo l’epilogo diBad. Nonostante il progetto sia stato mantenuto quasi totalmente segreto sotto ferrea riservatezza, è stato proprio Gilligan ad anticipare che ilcontiene numerosi riferimenti alle varie stagioni del tele, con una decina di personaggi del passato che torneranno in azione. «El», durata eLa pellicola Eldurerà due ore circa. Il suo debutto su Netflix è fissato per l’11 ottobre, esattamente sei anni dalla fine della serie. Ilsarà trasmesso ...

infoitcultura : El Camino, film di Breaking Bad in streaming: data d'uscita, trama e trailer - moviestruckers : #ElCamino - Il film di #BreakingBad: ecco il trailer ufficiale! - Lorenzobianchi7 : RT @LongTakeIt: L'attesa è quasi finita, ma quale modo migliore di ammazzare il tempo se non con un nuovo teaser di 'El Camino'? @netflix h… -