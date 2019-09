È Sempre Bello In Tour | il ritorno di Coez nei palasport parte dall’Arena di Verona il 29

Quagliarella a Dazn : Napoli… è Sempre stato il mio sogno. Sarebbe bello giocare ancora in azzurro : Fabio Quagliarella ha rilasciato una lunga intervista a Diletta Leotta su Dazn in cui ha parlato anche del suo grande sogno il Napoli “Da bambino ho fatto tanti provini per il Napoli… è sempre stato il mio sogno. L’anno di Napoli poi ho giocato bene, sono andato in doppia cifra e eravamo andati in Europa, quindi non avevo nulla da rimproverarmi, i problemi venivano da fuori dal campo. Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia. ...

Atalanta - l’allenatore Gasperini cittadino onorario in lacrime : “Il regalo più bello di Sempre” : L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato nominato cittadino onorario della città di Bergamo. “Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti, abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma il regalo più bello della mia vita” ha detto il tecnico, che ha ...

La performance di Camila Cabello e Shawn Mendes agli MTV VMA 2019 è stata la più sensuale di Sempre : Couple goal

Alexander Zverev - il bello del tennis : “fare il modello? In famiglia abbiamo Sempre…” : Alexander Zverev, talento con la racchetta e bellezza da passerella: ma guai a proporgli di fare il modello! ‘Sascha’ vuole solo giocare a tennis Alexander Zverev è uno dei tennisti più apprezzati dalle fan. Capelli biondi, occhi azzurri, fisico scultoreo distribuito su quasi 2 metri d’altezza: caratteristiche che spesso hanno fatto girare la testa alle sue tifose più accanite. Al tennista tedesco, intervistato dalla ‘Rosea’, è stato ...