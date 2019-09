E ora l’Italia punta su politica Ue su rimpatri Conte punzecchia Salvini | non sia geloso

Egan Bernal si racconta : “Sono nato in bici e devo tutto all’Italia. In gruppo ancora si parla di Pantani” : Egan Bernal ha fatto ritorno in Italia, la sua seconda patria, laddove ancor prima di sorprendere tutto il mondo alla Grande Boucle, regalava le prime, non meno palpitanti e promettenti emozioni. Punta di diamante della start list al Memorial Pantani – Trofeo Sidermec 2019, ha trovato un popolo romagnolo che gli ha riservato un’accoglienza in grande stile per il terzo re più giovane del Tour de France. Per lui che è cresciuto in Piemonte e ...

Migranti - intesa su redistribuzione rapida e rotazione dei porti : “ora l’Italia non è più sola” : Trovato un accordo tra Italia, Francia, Germania e Malta, annuncia la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: ora "arrivare...

La Stagione autunnale porta il maltempo sull’Italia : piogge e temporali si spostano al Sud - attenzione in Slovenia - Croazia e Albania : Oggi, con l’Equinozio d’Autunno, è iniziata la Stagione autunnale 2019: in coincidenza con quest’importante appuntamento astronomico, l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo che la scorsa notte ha interessato Lazio e Campania, con danni e disagi a Roma e Napoli, e oggi si sta concentrando sulla Toscana con un diluvio su Firenze. Nelle prossime ore i fenomeni di maltempo persisteranno su tutto il Centro e ...

Previsioni meteo 23 settembre : ondata di maltempo sull’Italia - nuove piogge e temporali : Le Previsioni meteo di oggi 23 settembre sanciscono l'arrivo dell'autunno con la ottava perturbazione del mese: coinvolti il Nord e parte del Centro. Farà ancora abbastanza caldo invece a Sud: in Sicilia non si escludono picchi vicini ai 35°C. Allerta meteo gialla in Liguria.Continua a leggere

Ciclismo - Mondiali 2019 : il borsino delle rivali dell’Italia. Belgio e Olanda corazzate - Sagan corre da solo : Mancano appena 8 giorni al Campionato del Mondo di Ciclismo su strada che si terrà nello Yorkshire, su un percorso aperto a molteplici soluzioni. Molte tra le nazionali che contenderanno il titolo iridato all’Italia hanno già annunciato la loro formazione. Di seguito, con il nostro borsino, andiamo a scoprire i capitani, i punti di forza e i punti deboli delle maggiori rivali della selezione azzurra all’imminente rassegna ...

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : altro oro per l’Italia - lo conquista Consuelo Nora nella spada. Domani via alle gare a squadre : Consuelo Nora non si ferma e, dopo il bronzo nel fioretto, trionfa nella spada individuale, commuovendosi una volta messa a segno l’ultima stoccata, per una medaglia bellissima e meritata. L’Italia sale a quota sei podi al termine della quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo di Scherma paralimpica 2019, in corso a Cheongju, in Corea. Da Domani via alle prove a squadre. L’inno di Mameli dunque, dopo il trionfo di Bebe ...

Tuffi - i verdetti dell’estate. L’Italia ha ancora bisogno di Tania Cagnotto? I dubbi e le incognite sulla seconda carriera dell’altoatesina : Un’estate con più ombre che luci, quella dei Tuffi azzurri. Parzialmente prevedibile, soprattutto se il pensiero era rivolto solo ed esclusivamente alle medaglie “coreane”, cioè mondiali. In realtà, come previsto, il nuovo corso è ufficialmente partito; Chiara Pellacani ha fatto un altro passo avanti, soprattutto in chiave europea e in squadra sono stati inseriti nuovi prospetti interessanti, anche naturalizzati, di cui si è ...

Pecoraro Scanio : “100.000 cittadini chiedono subito la dichiarazione di emergenza climatica per l’Italia. Stop a disastri e lutti. Serve impegno serio”. : Roma – “Siamo molto contenti di essere stati ricevuti dal Capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Francesco D’Uva, e soprattutto per aver riscontrato una disponibilità importante in un movimento che ha una forte coscienza ecologista. La richiesta che poniamo, insieme ad oltre 100.000 cittadini italiani, è quella di dichiarare l’emergenza climatica nel nostro Paese. È un segnale importante lanciato dalla ...

Rugby - Mondiali 2019 : quando gioca l’Italia? Calendario e orari delle partite degli azzurri. Su che canale vederle gratis e in chiaro : L’Italia è stata inserita nel girone della morte ai Mondiali 2019 di Rugby, gli azzurri sono attesi da un gruppo di ferro in Giappone dove andrà in scena la rassegna iridata dal 20 settembre al 2 novembre. La nostra Nazionale esordirà domenica 22 settembre (ore 7.15) contro la Namibia ad Hanazono e quattro giorno dopo sarà impegnata a Fukuoka contro il Canada: questi due incontri vanno vinti a tutti i costi, i ragazzi di Conor O’Shea ...

L’Italia “insultata” dall’Inghilterra : “La nazione più ignorante d’Europa” : La classifica annuale di IPSOS Mori ( azienda inglese che si occupa di analisi e ricerca di mercato), denominata “Perils of Perception/Pericolo della Percezione“, ha stabilito che l’Italia è prima in Europa nella “misperceptions”, ovvero nella “percezione erronea”, altresì detta “ignoranza”. Per ogni nazione vengono “analizzate” 11mila persone che incarnano il campione ...

Champions League al via - l’Italia abbandona i suoi dogmi : ritmo e identità - ora prova a vincere con le stesse armi del calcio europeo : C’è da spodestare il dominio inglese. La Champions League riparte così, con ancora negli occhi il 4 a 0 del Liverpool al Barcellona, le rimonte del Tottenham di Pochettino con il City e poi con l’Ajax. La competizione di calcio per eccellenza ha messo in mostra il frutto della rivoluzione cominciata qualche anno fa: un gioco fatto di ritmi altissimi, di identità di squadra sviluppate all’estremo. Uno spettacolo che ha riportato la Champions ...

Baseball - Preolimpico 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. orari - tv e streaming : Dopo la medaglia d’argento conquistata agli Europei di Bonn, prosegue il cammino della Nazionale italiana di Baseball, che tra Parma e Bologna si giocherà il torneo Preolimpico, che garantirà un accesso al torneo di Tokyo 2020, nel ritorno dello sport del batti a corri in una rassegna a cinque cerchi. Sempre alle ore 20 le sfide degli azzurri, che inizieranno il loro cammino mercoledì 18 settembre, contro il Sudafrica, mentre il giorno ...

Draghi ha spinto la Bce al limite - ora 4 grandi sfide per l’Italia : La settimana scorsa ha segnato due eventi per molti versi storici nella Ue e nell’Eurozona. Uno è conclusivo del mandato settennale alla presidenza della Bce di Mario Draghi. L’altro è l’esordio della prima donna eletta a presiedere la Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, che ha proposto la composizione della neo-Commissione europea.Su questo tema ho già argomentato come il Commissario italiano ...

Rugby - Mondiali 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Gli azzurri della palla ovale sono nel Paese del Sol Levante: scatta infatti venerdì la Coppa del Mondo di Rugby. In Giappone, dal 20 settembre al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la ...