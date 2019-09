Duemila euro | validi fino agli Euro 4 Ecco come funziona il Bonus Auto

Arriva il dl contro i cambiamenti climatici : bonus auto di Duemila euro e maxi-sconti per gli acquisti senza imballaggi [INFO e DETTAGLI] : Proteggiamo l’ambiente. E’ questa la parola d’ordine che il governo ha deciso di adottare per stilare la bozza del decreto legge ambientale, anticipata da ilsole24ore nei giorni scorsi. La rottamazione auto torna così ad essere uno degli obiettivi del Governo, ma con qualche variante rispetto al passato: lo scopo del bonus non sarà più quello di incentivare l’acquisto di una nuova auto ma tenderà a ridurre il numero di ...

Palermo : controlli nei locali della movida - multe per quasi Duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le appa

