Dopo un incidente rincari del 98% | Salerno la provincia più costosa

“Ciao Giovanni - eri un ragazzo speciale”. Muore a 35 anni Dopo un brutto incidente : Si tratta del terzo incidente mortale nel giro di quattro giorni. Questa volta si è verificato all’altezza della rotatoria Giunone, lungo la statale 640. Siamo ad Agrigento e a perdere la vita, stanotte, mentre era a bordo di un Fiat Doblò, è stato il trentacinquenne di Campobello di Licata: Giovanni Rizzo. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo: A. B. di 32 anni. Ma cosa è successo? L’incidente stradale, che non ha coinvolto ...

Padre e figlia morti in incidente - auto d’epoca in fiamme Dopo tamponamento : Un papà e la sua bimba di sei anni sono morti, domenica mattina poco prima delle 9, in una Mini Cooper che ha preso fuoco. Giuseppe Pennacchio, 42 anni, e la figlia Nicole, erano in una utilitaria d’epoca quando è avvenuto un incidente sull’autostrada Torino-Pinerolo. L’uomo e la piccola sono rimasti intrappolati nell’auto che ha preso fuoco dopo un tamponamento con una Toyota Verso guidata da un uomo di 55 anni ora ricoverato ...

Autostrada Torino-Pinerolo - incendio Dopo incidente : morti padre e figlia di 6 anni : padre e figlia di sei anni hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale l’auto avrebbe preso fuoco a seguito di un incidente, intrappolando l’uomo di 46 anni e la bimba nella vettura. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso giunti sul posto. A dare l’allarme, dalle prime informazioni, è stata la ...

Padre e figlio muoiono nell'auto in fiamme Dopo l'incidente : la moglie su un’altra auto col figlio neonato assiste impotente : Padre e figlio, di pochi anni secondo le prime informazioni, sono morti questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. L’auto, a quanto si apprende, avrebbe preso fuoco in seguito a un incidente. Sul posto la polizia stradale e l’elisoccorso. L’autostrada per Pinerolo è chiusa all’altezza di Riva di Pinerolo. A dare l’allarme, secondo il 118, sarebbe stata la moglie dell’uomo e ...

Auto prende fuoco Dopo l'incidente : morti padre e figlioletta : Nella mattina di domenica 15 settembre, per cause ancora da accertare, un'Auto si è schiantata sulla Torino-Pinerolo...

Incidente Pinerolo - fiamme Dopo lo scontro tra auto : morti padre e figlia piccola tra le lamiere : Incidente mortale oggi sulla strada statale Torino-Pinerolo: un papà e la sua figlia piccola sono morti dopo che l'auto a bordo della quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un Incidente. A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, che era su un'altra vettura insieme ad un altro figlio neonato. Indagini in corso.Continua a leggere

MotoGp - Dovizioso e l’incidente di Silverstone : “Dopo mezz’ora ho ricordato tutto e… mi sono arrabbiato” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa a Misano, ripercorrendo anche gli attimi successivi dell’incidente di Silverstone L’ultimo Gran Premio non è stato certamente positivo per Andrea Dovizioso, finito in Clinica Mobile e poi in Ospedale per l’incidente che lo ha visto protagonista con Quartararo subito dopo il via. AFP/LaPresse Oggi il forlivese sta bene e si concentra sulla gara di Misano, dove tenterà ...

Si sveglia in ospedale Dopo l’incidente - è paralizzato. Il fratello : “Le tue 3 figlie sono morte” : Somchai Lurak, 26 anni dell'Idaho, negli USA. Mentre era fermo al semaforo con la sua famiglia, un ubriaco gli è piombato addosso con la propria auto. L'uomo e la fidanzata sono miracolosamente scampati alla tragedia. Purtroppo per le tre bambine non c'è stato nulla da fare. A dargli la tragica notizia, mentre si trovava in ospedale, è stato il fratello.

Incidente Dopo il motoraduno - l'appello di una coppia : "Cerchiamo l'angelo che ci ha aiutato" : La coppia, attraverso un post su Facebook, sta cercando di rintracciare il buon samaritano che li ha aiutati dopo il grave...

Michele Bravi torna sul palco : primo concerto Dopo il tragico incidente : Michele Bravi torna ad esibirsi dopo l’incidente che ha sconvolto la sua quotidianità nello scorso mese di novembre. Il giovane cantante ha annunciato via social che terrà un concerto per piano e voce, il 19 ottobre al Teatro San Babila di Milano.Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor”, si trova ad affrontare l’accusa di omicidio stradale: dopo una manovra azzardata, una motociclista 58enne era ...

F1 Gp Monza - Leclerc vince il testa a testa con Bottas (secondo). Terzo Hamilton - Vettel solo 13esimo Dopo incidente : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Monza, dopo essere partito dalla pole position. Il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e quella di Lewis Hamilton. Per Leclerc è il secondo successo stagionale e ha interrotto il digiuno del Cavallino a Monza, dove non vinceva da nove anni. Il monegasco aveva ottenuto la sua prima vittoria in ...

