Dollaro | euro | yen | sterlina | ecco le monete nel paniere di Libra

(Di mercoledì 25 settembre 2019) (Photo by Chesnot/Getty Images) Sebbene non si possa formalmente considerare solo come la criptovaluta di Facebook, perché gestita dalle diverse aziende riunitesi attorno allaAssociation con sede in Svizzera,sembra comunque esprimere anche nei numeri un legame diretto con il colosso dei social network. In particolare, la geografia economico-istituzionale su cui potrebbe poggiare il progetto globale della valuta sembra seguire la distribuzione degli utenti nei mercati di riferimento per l’azienda di Mark Zuckerberg. Diversamente da altreelettroniche, quando e se mai vedrà la luce,sarà concepita come uno stablecoin, cioè una valuta digitale sostenuta però da infrastrutture più tradizionali e reali, come letradizionali, titoli di stato a breve termine e le riserve auree. Ciò dovrebbe garantire appunto una sua maggiore stabilità e ridurre la volatilità ...

