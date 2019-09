Diario dello smarrimento | primo titolo della collana “Margini” diretta da Filippo La Porta

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È inutile nascondercelo, viviamo in un tempo letterario che preferisce l’intrattenimento, alla riflessione, e dove il genere letterario preferito – il thriller, con le sue varie declinazioni – pur quanto fatto bene, non aiuta a capire molto il tempo presente. È proprio il “tempo presente”, invece, quello che lo scrittore lucano, di stanza a Roma, Andrea Di Consoli scandaglia con il suo ultimo testo: il fondamentale “(pagg.176, euro 15; Inschcibboleth)”,daLa. Il volume sarà presentato a Napoli oggi alle ore 18.30 – alla libreria ‘Mooks’ Mondadori – Piazza Vanvitelli – da Giuseppe Petrarca, Pietro Treccagnoli, Angelo Petrella ed Aldo Putignano. Il libro consta di moltissimi aforismi-pensieri che in uno Zibaldone tentano di mettere il punto sui più svariati temi. Di Consoli dopo varie prove di ...

