Devastante terremoto in Pakistan | almeno 32 morti e oltre 400 feriti | soccorsi complicati

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il bilancio del violentomagnitudo 5.8 che ha colpito ieri la zona del Kashmir amministrata da Islamabad, è di32e 476: lo ha reso noto il capo della polizia locale, Sardar Gulfraz Khan, citato dalla Dpa. Il sisma è stato avvertito in diverse parti del. A rendere difficili ianche le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla regione. Decine le case, i negozi e le strade danneggiati dalla scossa. Il bilancio delle vittime rischia di aumentare: circa 150versano in gravi condizioni. L'articoloin32400dal maltempo FOTO e VIDEO Meteo Web.

