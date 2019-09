Decreto Legge Clima | Costa | “Nessuna penalizzazione per l’agricoltura”

Notifica tardiva del Decreto di equo indennizzo ex Legge 24.3.2001 n 89 : Cassazione 8.8.2019 n 21206 Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex Legge del 24.3.2001 n 89, la tardiva Notificazione del decreto è fatta valere con l'opposizione; l'opposizione si conclude con la declaratoria di inefficacia del decreto, senza dover esaminare il merito della pretesa, in quanto la tardiva Notifica comporta l'inefficacia del decreto e la definitiva non riproponibilità della domanda ...

Clima - Coldiretti : “Anche bonus giardini e terrazzi nel Decreto legge” : Come sollecitato dalla Coldiretti arriva anche il bonus verde per giardini e terrazzi nella bozza di decreto legge sul Clima, con la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per coperture a verde e giardini pensili. Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti ...

Clima - bozza del Decreto Legge : bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...

Clima - Decreto Legge : piattaforma del governo sulla qualità dell’aria : Una piattaforma per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria sarà istituita alla presidenza del Consiglio presieduta dal premier. Lo prevede la bozza del decreto Clima che dovrebbe essere all’esame del prossimo Cdm. La composizione della struttura contempla, tra gli altri, il ministro dell’Economia, il ministro delle Infrastrutture, il ministro dello Sviluppo economico, il ministro per le ...

Rider - il nuovo Decreto Legge punta a tutelarli. Peccato che su molti aspetti non prenda posizione : di Davide Bonsignorio* Il nuovo decreto legge 3.9.2019 n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) all’art. 1 contiene disposizioni volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori precari, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti Riders); su questi ultimi ...

Decreto Legge sull’obsolescenza programmata : Samsung critica e ipotizza aumenti di prezzi : Interviene anche Samsung nella questione legata al disegno di legge 615, che punta a contrastare l’obsolescenza programmata. Il disegno, se venisse approvato nella sua forma attuale, aumenterebbe a 5 anni la garanzia di conformità per i prodotti di piccole dimensioni e a 10 anni quella per i dispositivi di grandi dimensioni. Va comunque fatta una […] L'articolo Decreto legge sull’obsolescenza programmata: Samsung critica e ...

Decreto Sicurezza : Mattarella promulga la legge - ma chiede modifiche per 2 criticità : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica", ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Va anche ...

Il Decreto sicurezza bis è legge : Cosa prevede la legge, cosa cambia per chi si occupa di soccorso in mare e quali reazioni ha suscitato la sua approvazione. Leggi

Lettera del Cio : “Il Decreto Legge sullo sport danneggia l’autonomia del Coni” : La preoccupazione del comitato olimpico a Malagò: «Cambiate o rischiate la sospensione»

"La disumanità può diventare legge?". I vignettisti commentano il Decreto Sicurezza bis : Una mano tesa per aiutare un migrante naufrago e le forze dell’ordine che prontamente intervengono per bloccare e portare via il soccorritore. “Il decreto Sicurezza bis in sintesi”, commenta la pagina Facebook di +Europa, condividendo la vignetta di Marian Kamensky, artista slovacco.Il riferimento della vignetta è ai provvedimenti nei confronti di imbarcazioni e persone che conducono operazioni di ricerca e soccorso nel ...

Concorso straordinario bis inserito nel Decreto Legge salvaprecari : Il decreto legge per approvare la fase transitoria e i pas è entrato nel rettilineo finale. La discussione politica si è fatta più accesa dopo il botta e risposta tra il ministro Bussetti e alcuni parlamentari 5 stelle. Non c’è accordo sulla mancata selettività dei percorsi abilitanti. Al comunicato stampa di parte dei membri della VII commissione fanno da contraltare la replica del senatore Pittoni lo sfilarsi da una nota stampa non ...

Decreto Sicurezza bis è legge - Ong insorgono : ‘Meglio multati che complici’ : Il Decreto Sicurezza bis è diventato una legge dello Stato italiano. Dopo il voto espresso dall’aula del Senato, che con 160 Sì ha approvato il testo, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini si abbandona all’esultanza, mentre per le opposizioni si tratta di una legge liberticida. I punti più discussi, ovviamente, sono quelli che riguardano l’accoglienza dei migranti e le punizioni draconiane previste per gli eventuali trasgressori delle nuove ...

Il Decreto sicurezza bis è legge : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Lunedì 5 agosto il Senato ha approvato con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che limita il soccorso in mare e inasprisce, tra l’altro, alcune pene per reati legati alle manifestazioni ...

Decreto Sicurezza bis è legge - ma Salvini rilancia : ora la Tav o crisi : Come ampiamente previsto, il governo ha superato la prova del Decreto Sicurezza bis: con 160 sì (e appena 57 no) il provvedimento di Salvini diventa legge. La pattuglia di senatori M5s...