D’Amico-Mourinho | il portoghese furioso abbandona il palco VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Non sono mancate le polemiche durante la serata di gala dei Best Fifa Football Awards 2019 al teatro alla Scala di Milano, non solo la polemica della Fifa per la mancata presenza di Cristiano Ronaldo che non si è presentato per ritirare il premio ma anche il battibecco in diretta tra la presentatrice Ilaria D’Amico e l’allenatore Josè, ilinfastidito ha lasciato il. La presentatrice gli ha chiesto chi potesse allenare la Top 11, secca la risposta dell’allenatore che poi è scappato via: “Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, come Zenga”, Ilaria D’Amico ha sorriso sottolineando l’onestà dinell’ammettere di essere disoccupato, a quel punto l’allenatore è scappato via. In basso il. L'articolo D’Amico-, il...

repubblica : Ilaria D'Amico parla di alieni e Mourinho la lascia sola sul palco - priscoforever : RT @repubblica: Ilaria D'Amico parla di alieni e Mourinho la lascia sola sul palco - bianca_caimi : RT @repubblica: Ilaria D'Amico parla di alieni e Mourinho la lascia sola sul palco -