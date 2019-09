Dal primo ottobre salgono le bollette della luce e del gas del mercato tutelato

Smog : a Padova Dal primo ottobre tornano le limitazioni al traffico (2) : (AdnKronos) - L’area interessata dalle limitazione è quella del territorio comunale a eccezione della Zona Industriale, dell’anello delle tangenziali e delle grandi strade di collegamento ai parcheggi scambiatori e ai capolinea dei mezzi pubblici. Il lavoro collettivo tra capoluoghi e l’omologazione

Smog : a Padova Dal primo ottobre tornano le limitazioni al traffico (3) : (AdnKronos) - Sono esenti dalle limitazioni anche i veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi delle scuole, limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (con autocert

Smog : a Padova Dal primo ottobre tornano le limitazioni al traffico : Padova, 25 set. (AdnKronos) - tornano a Padova dal primo ottobre a i provvedimenti di limitazione del traffico per il contenimento dell’inquinamento atmosferico in applicazione dell’accordo tra Ministero dell’Ambiente e regioni del bacino padano. Le limitazioni, articolate su tre livelli di allerta

Milano. Merezzate : inaugurata Dal sindaco la nuova scuola secondaria di primo grado : E’ stata inaugurata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dagli assessori Laura Galimberti (Educazione) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica) la

Tre membri della famiglia Spada di Ostia sono stati condannati all’ergastolo in primo grado Dalla Corte d’Assise di Roma : La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo in primo grado Carmine Spada, Roberto Spada e Ottavio Spada e ha riconosciuto come associazione mafiosa la famiglia di cui fanno parte, il cosiddetto “clan Spada” di Ostia, i cui componenti in passato erano stati

Cado Dalle nubi : trama - cast e curiosità sul primo film di Checco Zalone : L’ascesa di Checco Zalone nell’Olimpo degli attori più redditizi della storia del cinema italiano inizia qui, nel 2009, con Cado dalle nubi: il film diretto da Gennaro Nunziante viene riproposto martedì 24 settembre alle 21.35 su Canale 5. Cado dalle nubi, il trailer Cado dalle nubi, la trama Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ...

Brescia - Corini alla vigilia : “Balotelli Dal primo minuto?” - ecco la sua risposta : Il Brescia ha sbancato Udine dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Bologna. Le Rondinelle attendono domani al Rigamonti la Juventus, tra le file dei lombardi c’è il possibile esordio di Mario Balotelli dopo la squalifica. E’ proprio di lui che il tecnico Corini ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Mario dal primo minuto? Devo valutare attentamente e lo farò fino all’ultimo. Devo ...

Tumori - Larotrectinib : il primo farmaco approvato in Europa con indicazione agnostica - indipendentemente Dall’istotipo : Bayer oggi ha annunciato che la Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione, nell’Unione Europea, del trattamento oncologico di precisione Larotrectinib. Il farmaco è indicato per il trattamento di Tumori solidi caratterizzati da fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica NTRK, in pazienti adulti o pediatrici con malattia localmente avanzata, metastatica o per i quali la resezione chirurgica comporterebbe ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer Dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

A12 - caduti calcinacci Dal viadotto Bisagno | Non è il primo caso - M5s : "Il ponte va chiuso" : Come confermato dalla stessa Autostrade, a cadere è stato un segmento in plastica di un tubo pluviale. Il viadotto Bisagno, sull'A12, torna quindi a destare preoccupazione. Il M5s chiede che il viadotto venga chiuso per effettuare tutti i controlli. Preoccupato anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti

MotoGp – Marquez ad un passo Dalla vittoria - in Thailandia il primo match point : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...

Moto3 - Risultato GP Aragon 2019 : Canet trionfa in solitaria - primo podio stagionale per Dennis Foggia. Dalla Porta 11° - leader del Mondiale : Il GP di Aragon 2019 della Moto3 ha visto un dominio totale dello spagnolo Aron Canet che con la sua KTM, dopo aver conquistato con margine le qualifiche ieri, è riuscito ad imporre il proprio passo anche in gara. Fin dai primi giri l’iberico si è mostrato inattaccabile e al settimo giro un allungo decisivo gli ha permesso di scappare e cominciare la sua cavalcata solitaria terminata con quattro secondi e mezzo di vantaggio. Alle sue ...