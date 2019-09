Dal fischietto alla fiaschetta il passo è breve | guardalinee ubriaco in campo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Unsi è presentatoinin occasione della partita tra Beroun e Slaný, due squadre giovanili in Repubblica Ceca. L’episodio non è passato inosservato e da bordoil componente della terna arbitrale è stato ripreso con i cellulari e la sua performance è finita in rete. La federcalcio ceca ha aperto un’inchiesta per fare luce sul comportamento dell’uomo e prendere eventuali provvedimenti L'articolo Dalilin: federazione apre inchiesta proviene da Il Fatto Quotidiano.

