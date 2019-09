Cybersecurity | l’Italia suona il gong | un anno per decidere chi è dentro al perimetro

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Roma – C’è tempo poco più di un. È questa la finestra temporale a disposizione degli operatori per mettere a punto le misure di difesa dagli attacchi informatici. Entra subito nel vivo ildi sicurezza nazionale cibernetica, la misura varata dalla Presidenza del consiglio dei ministri a metà settembre. Il decreto traccia un recinto che include tutte quelle attività fondamentali per tenere in piedi la vita sociale ed economica del, necessarie per cittadini e imprese, che non siano già tra i 465 operatori dei servizi essenzialiallo steccato della direttiva europea Nis, e impone di rimboccarsi le maniche. Correre alla contraerea per difendersi dalle minacce cibernetiche. “Vogliamo cogliere tutte le opportunità della trasformazione digitale che vengono offerte. In particolare, abbiamo bisogno di cercare un modo ...

