Costacurta | ' Forse Juve sull' aspetto difensivo ha lavorato poco | anche su palle inattive'

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Uno dei problemi riscontrati dallantus è sicuramente il modo di difendere: in particolar modo lo si è notato nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, quando nonostante due gol di vantaggio i bianconeri hanno subito la rimonta della squadra di Simeone subendo due gol su. Altri problemi si sono visti contro l'Hellas, in questo caso subendo molto l'iniziativa della squadra veronese. A tal riguardo, a Sky Sport, ha parlato Alessandro, ex giocatore del Milan e attuale commentatore televisivo dell'emittente satellitare, che ha sottolineato come ci siano evidenti errori difensivi, non solo. E proprio per questo, la certezza è che Sarri non abbiamolto nel modo di difendere, dichiarando quindi che questa sia una pecca del tecnico toscano a cui deve fare fronte se lantus vorrà essere competitiva in Serie A ed in ...

