CorSport | tra Cagliari e Brescia il San Paolo attende 80mila spettatori

CorSport : De Laurentiis vuole trattenere Mertens e Callejon. Si cerca un’intesa : De Laurentiis ha ammesso pubblicamente di amare Mertens e Callejon e di volerli tenere a Castel Volturno. Ma i contratti di entrambi sono in scadenza e c’è il rischio che possa arrivare un pretendente a strapparli al Napoli a parametro zero. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, le parti sono al lavoro per cercare un’intesa: “se ne parla, eccome, e si confrontano le posizioni e gli interessi, che ovviamente sono differenti” L'articolo ...

CorSport : Koulibaly chiamato agli straordinari (mentre avrebbe dovuto riposare) : avrebbe dovuto riposare Kalidou Koulibaly, scrive il Corriere dello Sport. Almeno queste erano le intenzioni dell’allenatore azzurro. Dopo aver giocato tutte e quattro le partite dall’inizio della stagione, Ancelotti avrebbe voluto concedergli una tregua. Invece resta l’unico uomo insostituito in difesa. avrebbe dovuto giocare Manolas in copia con Maksimovic, ma il risentimento al polpaccio del greco dopo la partita contro il Liverpool ha ...

CorSport : il Napoli tratta con Milik per il rinnovo : Non è stata felice l’estate di Milik. Ha dovuto combattere con l’ingombrante spettro di Icardi, scrive il Corriere dello Sport, ma anche con una complessa questione contrattuale. Che in sostanza si riassume così: lui aspirava al raddoppio dell’ingaggio, ma il Napoli non ha mai aperto a un’ipotesi del genere. Sembrava tutto destinato a naufragare, e invece adesso le parti hanno ricominciato a parlare per cercare un accordo, visto che il contratto ...

CorSport : Napoli-Liverpool - Maksimovic e Manolas centrali con Koulibaly a sinistra? : Il Corriere dello Sport azzarda un’ipotesi sulla formazione che Ancelotti potrebbe schierare in campo stasera contro il Liverpool. In porta Meret. In difesa torna Manolas dopo la pausa contro la Sampdoria, accanto a Koulibaly. A destra Maksimovic, a sinistra Goulam in vantaggio su Mario Rui. Sulla destra Callejon, che avrà la consegna di fare anche la mezzala aggiunta, insieme ad Allan e Fabian Ruiz. Il mister potrebbe scegliere di puntare ...

CorSport : Mandzukic-Juve - titoli di coda. Il croato tratta con una squadra in Qatar : Il divorzio tra Mandzukic e la Juventus è vicino, scrive il Corriere dello Sport. Dopo i tanti rifiuti del giocatore in estate, sembrava certo che dovesse rimanere in bianconero, da separato in casa, fino almeno a gennaio. Invece lascerà prima. Il croato non compare tra i convocati contro la Fiorentina e il motivo è proprio il mercato. La decisione è stata presa di comune accordo con la società, scrive il quotidiano sportivo, perché ...

CorSport : gli acquisti stranieri più promettenti per la Serie A. Ci sono anche Lozano e Elmas : Cresce la percentuale degli stranieri nel campionato italiano. La qualità è molto alta, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. E analizza i nomi più interessanti e anche i più costosi. Uno dei più attesi in campo è Lasse Schone, danese acquistato dal Genoa e proveniente dall’Ajax. “piedi vellutati e personalità infinita: aveva un anno di contratto, lo hanno liberato per riconoscenza”. Un supercolpo per una società come quella di ...

CorSport : Napoli-Sampdoria - Ancelotti sceglie Younes per la fascia sinistra : Le emergenze nello spogliatoio del Napoli stanno facendo ragionare Ancelotti, ma senza ansie. Il primo rebus da risolvere, secondo il Corriere dello Sport, è la formazione con cui affrontare la Sampdoria. Perché c’è ancora tempo fino a martedì e sia Insigne che Milik stanno dando buone risposte e potrebbero essere a disposizione, così come Lozano che avrà superato il jet lag del rientro dal Messico. Contro i blucerchiati sarà la volta di ...

CorSport : nuova Champions - il clima tra Eca - federazioni e leghe è più sereno : Il nuovo format della Champions in vigore dopo il 2024 è ancora da definire ma il primo giorno di assemblea generale dell’Eca a Ginevra ha confermato che la volontà dei club è di andare verso un cambiamento, con l’introduzione della terza coppa europea. L’Eca, scrive il Corriere dello Sport, ha ribadito la necessità di giocare più partite di alta qualità e competitività per migliorare il prodotto calcio e il desiderio di aumentare i ricavi e di ...

CorSport : gelo tra Sarri e Mandzukic. La prossima settimana il confronto con Emre Can : Sono diversi i problemi interni allo spogliatoio che il tecnico della Juventus Maurizio Sarri si troverà ad affrontare nelle prossime settimane, scrive il Corriere dello Sport. Dopo una due giorni in cui ha tenuto banco, tra esclusione dalla lista Champions, attacco alla Juve e a Sarri e parziale retromarcia sui social, Emre Can è in Germania. Avrà un confronto con Sarri solo al suo rientro. Un discreto gelo, invece, è calato nei rapporti tra ...

CorSport : All-in per Wanda Nara - resta a Tiki Taka e forse anche in un’altra trasmissione : A casa Icardi hanno fatto bingo. Dopo l’All-in dell’attaccante argentino che in un sol colpo ha ottenuto il rinnovo dall’Inter e il trasferimento al Psg, anche Wanda ha avuto la riconferma a Mediaset. I eri il conduttore di Tiki Taka, Pierluigi Pardo, aveva detto di non sapere ancora se Wanda Nara sarebbe rimasta a Tiki Taka. Il problema era la causa intentata dall’argentino e da sua moglie all’Inter, che cozzava ...

CorSport : il capolavoro Marotta-Conte dimostra che il gap con la Juve può essere annullato : Quello compiuto da Marotta e Conte all’Inter è un vero e proprio capolavoro, scrive Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport. Qualcosa che conferma che l’investimento fatto da Suning per portare i due ex Juve a Milano è stato ben speso. E che dimostra che “il gap con i campioni d’Italia può essere accorciato sensibilmente. Se non addirittura annullato”. In otto mesi all’Inter, Marotta ha rivoluzionato il club, sia ...

CorSport : l’attacco del Napoli - tra centravanti classici - ali e jolly : Ce n’è per tutti i gusti, in attacco, nel Napoli. Il Corriere dello Sport si sofferma sugli interpreti che saranno a disposizione di Ancelotti. “Uomini di ogni genere e specie, alcuni sono piccoli e altri enormi, esterni o centravanti, laterali o terminali offensivi”. Sono tanti, fantasiosi, possono giocare in ogni zona del campo, servono anche per fronteggiare il futuro, con i contratti in scadenza, la prossima estate, di ...

CorSport : distanza tra Napoli e Valencia - Hysaj resta in azzurro : Ci sono molte perplessità, secondo il Corriere dello Sport, che si possa chiudere l’affare tra Hysaj e il Valencia. Non solo perché le due società sono distanti dal punto di vista economico, mancherebbero almeno 5 milioni tra l’offerta degli spagnoli e la richiesta di De Laurentiis. c’è una forbice tra il Napoli e gli spagnoli che induce al pessimismo il management del calciatore. L’albanese dovrebbe quindi restare al Napoli, ...

CorSport : Dalla Francia “strane domande” per Malcuit : Il Corriere dello Sport scrive che Dalla Francia sono arrivate offerte per Malcuit. “strane domande”, le definisce il quotidiano sportivo. Che non escludono che il francese potrebbe essere sul mercato e ceduto come difensore di troppo. Una notizia anticipata da Carlo Alvino che sabato, al termine della gara contro la Fiorentina, al Franchi, aveva posto un interrogativo: “Siete così sicuri che Malcuit sia completamente fuori dal mercato del ...