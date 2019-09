CorSport | Fabian Ruiz | giocatore universale grazie ad Ancelotti

CorSport : Napoli-Cagliari - torna Manolas. Ballottaggio Zielinski-Fabian Ruiz : Sarà la rifinitura di questa mattina a decretare la formazione che scenderà in campo oggi al San Paolo contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport prova a dare qualche anticipazione. Tra i pali ci sarà Meret. In difesa, è tempo per Koulibaly di concedersi un po’ di riposo dopo le cinque partite e i 450 minuti giocati tutti di un fiato. Del resto avrebbe già dovuto riposare a Lecce ma poi l’infortunio di Manolas ha rimescolato le carte. ...

CorSport : Napoli-Cagliari - tornano Mertens e Lozano. Fabian e Koulibaly riposano : Ancora turnover per il Napoli contro il Cagliari, domani. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport dovrebbe riposare Koulibaly. Avrebbe dovuto fermarsi per un turno anche contro il Lecce ma il risentimento muscolare di Manolas ha costretto Ancelotti a schierare il senegalese al fianco di Maksimovic. Stavolta toccherà a lui restare in panchina a rifiatare. In porta ci sarà di nuovo Meret, dopo la pausa che ha dato spazio a Ospina. Di Lorenzo ...

CorSport : Lecce-Napoli - si cambia. In campo Ospina e Malcuit. Riposano Koulibaly e Fabian Ruiz : Domenica il Napoli incontrerà il Lecce in trasferta e Carlo Ancelotti pensa alla formazione. Il mister vuole dare spazio a chi finora ne ha trovato poco in campionato e Champions. È pronto a mischiare le carte, scrive il Corriere dello Sport, e anche gli uomini. Ne cambierà diversi, per permettere a chi ha giocato di più di riposare. Anche perché mercoledì si tornerà in campo contro il Cagliari. E allora Koulibaly e Fabian Ruiz finiranno per ...

CorSport : Ancelotti studia la posizione per Fabian Ruiz : Manca poco per il ritorno in campo delle squadra. Il Napoli deve affrontare la Sampdoria per il ritorno in campo al San Paolo, e dopo sarà il turno del Liverpool in Champions Ancelotti deve ancora sciogliere il nodo di chi scenderà in campo per giocare titolare dal momento che ci sono i punti fermi degli infortunati Milik e Insigne. Da tener presenta anche il ritardo di forma di Koulibaly e Allan. Ma la novità secondo il Corriere dello Sport è ...

CorSport : Fabian Ruiz brilla nella nazionale spagnola e il Napoli lavora al suo rinnovo : Fabian Ruiz è diventato un totem per la nazionale spagnola, scrive il Corriere dello Sport. Contro la Romania, il centrocampista del Napoli è stato il migliore in campo. Schierato dal primo minuto. Nel 4-3-3 di Moreno ha giocato da mezzala destra, un ruolo completamente diverso da quello che svolge nel Napoli di Ancelotti, nel cui 4-2-3-1 fa il centrale del tris di trequartisti dietro la punta. I risultati sono stati al di sotto delle ...

CorSport : Fabian Ruiz titolare fisso nella Spagna contro la Romania : La Spagna di Robert Moreno sarà in campo oggi contro la Romania. Non potrà contare su Asensio, Morata e Isco, infortunati e neppure su Diego Costa che non è al meglio della condizione fisica. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Rodrigo. Tra gli italiani, l’unico posto al sicuro è quello di Fabian Ruiz. Suso si gioca la maglia con Paolo Sarabia. Speranze anche per Pau Lopez. Dall’altro alto del campo, per la Romania, il mister Contra, ex ...