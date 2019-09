Cormezz | il Napoli ha offerto il rinnovo per due anni a Mertens e Callejon

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Continua a tenere banco in casala questione dei rinnovi di. L’importanza per Ancelotti dei due calciatori non è in discussione e proprio per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società ha proposto ad entrambi undel contratto che è in scadenza nel 2020. Ma nessuno dei due ha ancora preso una decisione a riguardohanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di contratto», negli ultimi giorni ilha presentato ad entrambi la proposta di un biennale a 4 milioni di euro per il belga e 3 per lo spagnolo, allungando l’intesa fino al 2022. I giocatori riflettono, Dries sembra rinviare la decisione tenendo alta la concentrazione sul cammino della squadra nella stagione in corso.e il suo agente Quilon non hanno detto sì alla proposta del direttore sportivo Giuntoli, chiedono un riconoscimento ...

