Coppa di Lega inglese | tutto come da pronostico per Chelsea | Liverpool e United

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli azzurri in visita nelle scuole giapponesi per il “Legacy Programme” : Gli azzurri della palla ovale coinvolti nel programma di legacy della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Sergio Parisse, Alessandro Zanni e Leonardo Ghiraldini sono tre leggende del Rugby italiano e internazionale: difficile trovare una definizione differente per un trio capace di accumulare trecentosessantuno apparizioni sulla scena dei test-match lungo una carriera che abbraccia quindici anni. Nessuna tra le venti Nazionali impegnate in ...