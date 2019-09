Consulta | «Sì al suicidio assistito in casi come Dj Fabo | legge indispensabile» Cappato

Consulta : «Sì a suicidio assistito in casi come Dj Fabo - legge indispensabile». Cappato : «Da oggi tutti più liberi» : Eutanasia, dalla Consulta arriva il sì al suicidio assistito. La Corte costituzionale apre al suicidio assistito: non punibile chi a certe condizioni agevola il proposito di...

Consulta apre al suicidio assistito "Aiuto a morire non sempre reato" : Così recita la sentenza: " E' non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Segui su affaritaliani.it

La Consulta apre al suicidio assistito. "In determinate condizioni si può aiutare a morire" : La Consulta apre al suicidio assistito. Per i giudici, non è punibile chi in certe condizioni agevola il proposito di suicidio. Così Marco Cappato su Twitter: “La Consulta ha deciso: chi è nella condizioni di dj Fabo ha diritto a essere aiutato. Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d’accordo. È una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa ...

Dj Fabo - la Consulta apre a suicidio assistito : La Consulta apre al suicidio assistito. La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare il caso di Dj Fabo e Marco Cappato con le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai ...

Fine vita - la Consulta : “Non punibile chi a certe condizioni agevola proposito di suicidio” : E’ lecito l’aiuto al suicidio nei casi come quelli del Dj Fabo. La Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa ...

Fine vita - la Consulta dà ragione a Cappato : non è punibile l’aiuto al suicidio : I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso sulla punibilità dell'aiuto al suicidio, stabilendo la non legittimità dell'articolo 580 del Codice penale in alcune condizioni, quello appunto che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio con pene tra i 5 e i 12 anni di carcere. La questione era stata sollevata dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo per la morte di Dj Fabo, in cui era coinvolto Marco Cappato.Continua a leggere

Consulta : non punibile aiuto al suicidio a determinate condizioni : L'aiuto al suicidio non è puniblie, lo ha stabilito la Corte costituzionale, precisando però "a determinate condizioni". Innanzitutto la non punibilità si applica nel caso di aiuto per "chi sia già determinato a togliersi la vita" a chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di ...