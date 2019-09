Consulta decide | in alcune condizioni non punibile chi agevola suicidio Cei | sconcerto e

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) "La Corte ha ritenuto nonai sensi dell'articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto alndr), a determinate, chil'esecuzione del proposito di, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa della Corte Costituzionale. La Corte era stata chiamatare sulla punibilita' o meno dell'aiuto aldi chi sia gia' determinato a togliersi la vita per via incidentale nell'ambito del processo al tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, che aveva aiutato Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo, a raggiungere la Svizzera per il ...

